توسعه ظرفیتهای غیردولتی، اصلی ترین مأموریت سازمان مدارس غیردولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از ظهر امروز سیدمحمد بطحایی در آیین تکریم و معارفه مرضیه گرد رئیس سابق سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و مجتبی زینی وند رئیس جدید این سازمان در ساختمان مرحوم علاقه مندان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و رهبر کبیر انقلاب و آرزوی سلامتی و توفیق برای رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: حادثه اسفناکی که برای دانش آموزان هرمزگانی رخ داد، همه را اندوهگین کرد، از خداوند منان برای آن عزیزان غفران الهی و برای خانواده هایشان صبر جمیل مسئلت دارم و آرزو می کنم مصدومان هرچه سریع تر سلامتی خود را به دست آورند.

وی افزود: شرایط حاکم بر کشور به گونه ای است که نه تنها آموزش وپرورش ، بلکه اغلب دستگاه های اجرایی کشور برای بقا، نیازمند تقویت مشارکت های غیردولتی هستند و باتوجه به آنچه تحت عنوان ارتقای کیفیت آموزشی وپرورشی در اسناد بالادستی به ویژه سند تحول بنیادین آمده است، تحقق آن بدون مشارکت بخش غیردولتی، ممکن نمی باشد.

وزیر آموزش وپرورش تصریح کرد: توسعه و پیشرفت کشور، نیازمند تقویت و توسعه بخش خصوصی است و این امر در همه دستگاه ها به ویژه آموزش وپرورش امری حیاتی است .

وی با اشاره به تخصیص منابع مالی برای پرداخت حقوق کارکنان، خاطرنشان کرد: با این وضعیت، اعتبارات دولتی برای توسعه بسیار ناچیز است ، بنابراین اگر توسعه را محدود به بخش دولتی کنیم، از یک ظرفیت بزرگ خود را محروم نموده ایم.

وزیر آموزش وپرورش ادامه داد: البته منظور از مشارکت، تنها مشارکت مالی نیست، مشارکت مالی بخشی از حمایت های غیردولتی است، بخش دیگر آن ارائه ایده ها و راهکارها برای ارتقای وضعیت آموزش وپرورش است که باید همواره از آن به عنوان یک فرصت استفاده شود.

عضو کابینه تدبیر وامید با اشاره به سخنان رئیس جمهور در جشنواره شهید رجایی مبنی بر توسعه مشارکت های مردمی، گفت: دولت یازدهم، علی رغم همه مشکلاتی که با آن مواجه بود و تصورات غلطی که در برخی اذهان درخصوص مدارس غیردولتی ایجاد شده بود، سهم مدارس مذکور را از ۸ درصد در ابتدای دولت به ۱۱ درصد در پایان کار دولت یازدهم افزایش داد که این نشان از عزم دولت تدبیر و امید برای رفع مشکلات آموزش وپرورش دارد.

وی خرید خدمات آموزشی را یکی از دیگر از تأکیدات رئیس جمهور دانست واظهار کرد: تا قبل از دولت تدبیر و امید، موضوع خرید خدمات ‌آموزشی هیچگاه عملی نشد و برای اولین بار در دولت یازدهم بود که این امر محقق گردید.

بطحایی، مأموریت اصلی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی را توسعه ظرفیت های بخش غیردولتی در دولت دوازدهم خواند و خاطرنشان کرد: منظور از توسعه مشارکت ها ، تنها توسعه مدارس و مراکز غیردولتی نیست، بلکه باید تلاش شود از ظرفیت های موجود شهرداری ها و شوراها بیش از پیش استفاده شود.

وی استفاده از ظرفیت های موجود جامعه را از آموزه های دینی دانست وعنوان کرد: مدیریت قبلی سازمان زحمات زیادی در مسیر توسعه مشارکت ها متحمل شدند که جای تقدیر دارد وامید است ، مدیریت جدید با روحیه خستگی ناپذیری که دارند با کار کارشناسانه و صبر و پایداری بیش از پیش در راه توسعه بخش های غیردولتی تلاش نمایند.