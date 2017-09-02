سرهنگ ستار خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برخورد با جاعلان و کلاهبرداران از ماموریت‌های ویژه پلیس آگاهی استان اصفهان است، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز در این زمینه موفقیت‌هایی را داشته‌ایم.

وی در ادامه به آخرین دستاورد پلیس آگاهی استان اصفهان در برخورد با جاعلان و کلاهبرداران اشاره کرد و ابراز داشت: در پی شکایت نماینده یکی از بیمه‌ها در شهر اصفهان مبنی بر اینکه فردی با جعل ۲۲۰ بیمه نامه خودرو و دستکاری مندرجات بیمه‌نامه ضرر زیادی را به این نمایندگی وارد کرده، با پیگیری‌ها و هماهنگی‌های قضایی همه ۲۲۰ خودرو به همراه مالکان شناسایی و توقیف شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان میزان خسارت وارده به نمایندگی بیمه را سه میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: پس از بازجویی از مالکان خودروها متهم اصلی شناسایی و تحت تعقیب قانونی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه متهم شناسایی شده در این پرونده سابقه دار است، افزود: بارها برای دستگیری این فرد اقدام کردیم ولی به دلیل جابجایی مکرر موفق نبودیم.

خسروی با اشاره به اینکه سرانجام و به دنبال عملیات ویژه پلیسی متهم مورد نظر دستگیر شد، تصریح کرد: به دنبال ادامه بازرسی‌ها دو همدست این متهم نیز دستگیر شدند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از منزل متهم ۱۸ مورد بیمه نامه و تعدادی لاشه بیمه نامه همراه با تجهیزات جعل کشف شده است، ابراز داشت: متهم این پرونده همراه با اسناد مورد نیاز به مراجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان تاکید کرد: رانندگانی که با آگاهی از بیمه‌نامه‌های جعلی استفاده می‌کنند مطابق قانون مجرم شناخته می‌شوند و با آنها برخورد صورت می‌گیرد.