شورای فرهنگی روستاها با محوریت روحانی مستقر کارایی خواهد داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن رقیمی در دیدار بعدازظهر شنبه خود با مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان به میزبانی این اداره کل در شاهرود، ضمن اشاره به موافقت های صورت گرفته در راستای ایجاد شورای فرهنگی دینی روستاها، بیان کرد: دولت یازدهم با این طرح موافقت کرد اما برخی موانعی بر سر راه این شورا وجود دارد که در صورت رفع می توانیم شاهد ایجاد آن باشیم اما در مجموع گفت در صورتی که این شورا تشکیل شود، می بایست کارها را با محوریت روحانیان برنامه ریزی کنند.

وی افزود: روحانیان سردمدار فرهنگ عمومی در منطقه استقرار خود هستند و هرکدام برای خودشان یک کانون تبلیغ، یک اداره تبلیغات اسلامی و یک سازمان تبلیغات هستند لذا این اهمیت و رسالت نشان می دهد که روحانیان می بایست بیش از گذشته در راستای ترویج فرهنگ دینی و اسلامی به خصوص در روستاها تلاش کنند.

تبلیغ از مساجد به میان مردم برده شود

مدیرکل اعزام مبلغ سازمان تبلیغات اسلامی، در دیگر بخش سخنان خود از روحانیان مستقر به مثابه سفیران اندیشه و ترویج معرفت دینی یاد کرد و گفت: روحانیان باید ارتباط خود را با مردم در روستاها تقویت کنند تا بتوانیم شاهد استقبال بیشتر مردم از مساجد باشیم.

رقیمی بیان کرد: ما همیشه به مبلغان مستقر توصیه می کنیم که مسیر منزل تا مسجد را پیاده طی کرده و پیش از نماز باکسبه، مردم و اهالی شهر یا روستا به سخن گفتن بپردازند تا از این طریق بتوانند در کنار آشنایی با مردم، آنها را بر حضور در نماز اول وقت تشویق کنند همچنین باید تبلیغ و ترویج را از مساجد بیرون آورد و به میان خانواده ها برد.

وی افزود: گاهی نجات دادن یک خانواده از مقوله طلاق، اعتیاد، مشکلات اخلاقی و ... می تواند رسالت یک ساله یک مبلغ را در مناطق محروم یک شبه تبیین سازد لذا حضور روحانیان در فضای اجتماعی روستاها به خصوص در مناطق محروم غنیمتی است که باید قدر دانسته شود.

روحانیان نشاط دینی را در جامعه ترویج دهند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این نشست، با اشاره به فرارسیدن دهه ولایت گفت: مبلغان اعزامی استان می بایست مقوله عید غدیر و همچنین نشاط دینی و اجتماعی را در جامعه مد نظر قرار دهند.

حجت الاسلام علی شکری بیان کرد: رسالت سازمان تبلیغات اسلامی تبلیغ حکیمانه دین مبین اسلام است و از این منظر، مبلغان می بایست به مقوله تبلیغ، به مثابه فرصتی خدادادی و غنیمت بنگرند که به تعبیر امام علی(ع) «فرصت خدمت رسانی به مردم مانند ابر بهار زودگذر است» پس باید ایام استقرار را قدر دانست و در راستای ترویج دین خدا اهتمام داشت.

وی افزود: دومین نکته حائز اهمیت در مقوله اعزام مبلغ سالجاری این است که هفته اول دهه محرم مصادف با هفته امر به معروف و دفاع مقدس است که در این ایام نیز مبلغان به خصوص مبلغان حاضر در روستاها می بایست نسبت به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، شهدای امر به معروف و انجام فرایض دینی و اجتماعی برای مردم سخن بگویند.