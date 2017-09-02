ابر و باد و مه و خورشید درکارند تا سرمایه گذار از خوزستان فرارکند

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی ظهر امروز در جلسه سرمایه گذاری استان با انتقاد از سنگ اندازی برخی دستگاه های اجرایی در مسیر پاسخ به استعلامات قانونی و مجوزهای لازم برای انجام فعالیت بخش خصوصی بیان کرد: با توجه به شرایط موجود ضمن احترام به سرمایه گذاران، باید بگویم که بخش خصوصی باید خیلی پوست کلفت باشد که بخواهد در خوزستان اقدام به سرمایه گذاری کند.

شریعتی ادامه داد: با تعامل و پیگیری عمدتا موفق به کسب مجوزها از وزارتخانه ها و سازمان های کشوری می شویم اما وقتی قرار باشد ادامه مراحل کار در درون استان و توسط دستگاه های اجرایی انجام شود، عملا شاهد برخی سنگ اندازی ها هستیم.

وی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری در خوزستان نیاز به پوست کلفتی دارد، عنوان کرد: هماهنگی و همکاری در بدنه دستگاه های اجرایی استان در راستای انجام سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود ندارد و «ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند» تا سرمایه گذاران از خوزستان پا به فرار بگذارند.

استاندار خوزستان عنوان کرد: برای اجرای هر پروژه سرمایه گذاری باید از ۲۳ دستگاه در قالب۷۶۰ فرایند استعلام انجام شود و همین مسئله عاملی خواهد بود که بخش خصوصی از ادامه کار منصرف شود.

شریعتی به طراحی نرم افزار فرایند پروژه ها در استان اشاره کرد و گفت: با اجرایی شدن این نرم افزار، بخش مهمی از دوباره کاری ها و انجام فرایندهای غیر ضروری حذف خواهند شد تا جایی که استعلام از دستگاه های اجرایی از ۷۶۰ فرایند به ۱۶۰ فرایند کاهش خواهد یافت.

وی با انتقاد از سازمان جهادکشاورزی خوزستان در عدم پاسخگویی به موقع به استعلام ها اظهار کرد: بخش خصوصی بدون انتظار دریافت کمک، حاضر است تا در استان ما سرمایه گذاری کند؛ بنابراین لازم است دستگاه های اجرایی با بررسی دقیق و در کمترین زمان ممکن اقدام به پاسخگویی استعلام ها کنند.

استاندار خوزستان ادامه داد: سازمان آب و برق استان نیز باید در تعامل با بخش خصوصی زمینه های لازم در جهت فعالیت سرمایه گذار را بیش از پیش فراهم کند و کارشناسان این سازمان همکاری های خود با دیگر دستگاه ها برای ارائه مجوزهای قانونی را بیشتر کنند.

کار مردم روی زمین مانده

شریعتی همچنین از عدم پاسخگوی سازمان میراث فرهنگی به استعلام های قانونی برای ارائه مجوز فعالیت بخش خصوص در بخش گردشگری انتقاد کرد و گفت: رئیس سازمان میزاث فرهنگی مدت سه ماه است که در جلسات حضور پیدا نمی کند و به بهانه های کسالت، ماموریت و ... کار مردم بر روی زمین مانده است.

وی افزود: با توجه به اینکه سرمایه گذاری در هیچ دستگاهی متولی ندارد، ادارات باید یکی از معاونت های خود را به عنوان متولی امر سرمایه گذاری معرفی کنند تا شاید بخش خصوصی با اعتماد بیشتری وارد استان شود.

همچنین پیش از این نیز، اخلاق محمدیان مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی در خصوص فعالیت کارخانه آلومینیوم و پتروشیمی مسجدسلیمان اعلام نگرانی کرد و عنوان کرد: شکایت قضایی سازمان جهادکشاورزی از این شرکت باعث شده تا سرمایه گذاری های صورت گرفته در منطقه پیشرفت نکنند و موانع متعددی ایجاد شده که لازم است هرچه سریعتر به این موضوع رسیدگی جدی شود.

کیخسرو چنگلوایی رئیس سازمان جهادکشاورزی خوزستان نیز در خصوص شکایت از شرکت شهرک های صنعتی استان بیان کرد: بر اساس قوانین بالا دستی سازمان جهادکشاورزی در خصوص فعالیت و تخصیص زمینی که کاربری آن از کشاورزی به صنعتی تغییر نکرده، مجبور به طرح دعوا بود.

بر اساس این گزارش، در جلسه جذب سرمایه گذاری استان مصوب شد، موضوع شکایت سازمان جهادکشاوری استانی به شورای حفاظت از بیت المال ارجاع و در این شورا نسیت به رفع موانع قانونی ایجاد شده با همکاری و حضور رئیس دادگستری استان اقدامات لازم انجام شود تا توسعه و فعالیت کارخانه های آلومینیوم و پتروشیمی مسجدسلیمان ادامه یابد.