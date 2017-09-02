دستگیری قاچاقچی حرفه ای با ۵۰ کیلوگرم تریاک

سرهنگ محمد بخشنده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در تحقیقات انجام شده از سوی ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، مشخص شد که یکی از قاچاقچیان حرفه ای مواد مخدر به نام جمشید اقدام به تهیه و توزیع گسترده مواد مخدر در شهر تهران می کند.

وی اظهار داشت: با گسترش چتر اطلاعاتی و تحقیقات گسترده تر مشخص شد که این متهم به تازگی مقادیر متنابهی مواد مخدر را از قاچاقچیان خریداری و قصد توزیع آن را در شهر تهران دارد.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ افزود: طی هماهنگی با مقام قضایی بلافاصله تیم های عملیاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ با برای دستگیری متهم اعزام و متهم اصلی پرونده که با یک دستگاه خودروی پراید عازم به تهران بود دستگیر و در بازرسی به عمل آمده از خودروی آن ۵۰ کیلوگرم تریاک که به طرز ماهرانه ای جاسازی شده بود، کشف شد.

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت: متهم به مقر انتظامی منتقل و در بازجویی های انجام شده به جرایم خود مبنی بر قاچاق و توزیع مواد مخدر اعتراف کرد.

وی گفت: متهم پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مقام قضایی قرار گرفت.