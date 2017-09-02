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۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۰۸

معاون حجتی به مهر خبر داد؛

پایان فصل خرید کلزادرکشور/ مطالبات کشاورزان به طور کامل پرداخت شد

پایان فصل خرید کلزادرکشور/ مطالبات کشاورزان به طور کامل پرداخت شد

معاون وزیر جهاد کشاورزی از پایان فصل خرید کلزا در کشور خبر داد و گفت: تمام مطالبات کلزاکاران پرداخت شد ضمن اینکه خرید گندم به حدود ۹ میلیون تن رسیده است.

یزدان سیف در گفتگو با مهر از پایان خرید کلزا در کشور خبر داد و اظهارداشت: در سال جاری در مجموع ۱۸۰ هزار و ۸۸۴ تن کلزا از کشاورزان خریداری شد.

وی تعداد محموله های خرید را ۴۴ هزار  و ۵۰۰ محموله و تعداد مراکز خرید را ۲۳۷ مرکز عنوان و اضافه کرد: ارزش کلزای خریداری شده ۴۹۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده که به طور کامل به کشاورزان پرداخت شده است.  

معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بیشترین میزان خرید کلزا مربوط به استان های گلستان،  مازندران، خوزستان، فارس و اردبیل بوده است.  

سیف با بیان اینکه سال گذشته در مجموع ۶۷ هزارتن کلزا از کشاورزان خریداری شد؛ گفت: امسال خرید کلزا نسبت به سال قبل حدود ۲۷۰ درصد رشد داشته یعنی ۲.۷ برابر شده است.  

خرید گندم به حدود ۹ میلیون تن رسید 

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در بخش دیگری از سخنان خود میزان خرید تضمینی گندم را تاکنون ۸ میلیون و ۸۵۰ هزارتن اعلام کرد و اظهارداشت: ارزش گندم خریداری شده ۱۱۴ هزار و ۸۷۰میلیارد ریال است.  

سیف ادامه داد: ۷۵ هزار و ۵۱۵ میلیارد ریال ( حدود ۶۵ درصد) از مطالبات گندمکاران به حساب آنان واریز شده و حدود ۳۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال آن باقی مانده که این میزان نیز تا پایان فصل خرید یعنی تا اواخر مهرماه تسویه خواهد شد.  

وی تعداد مراکز خرید را ۱۴۳۹ مرکز و تعداد محموله های تحویلی را یک میلیون و ۴۱۵ هزار محموله عنوان کرد.  

کد مطلب 4076512

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