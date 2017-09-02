رویکرد دفتر وزارتی خدمت بیشتر به آموزش و پرورش، معلمان و مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، صبح امروز سید محمد بطحایی در مراسم تکریم و معارفه مدیران کل پیشین و فعلی دفتر وزارتی که در ساختمان شهید رجایی برگزار شد ، اظهار کرد: واقعه تلخ و تصادف دانش آموزان عزیز هرمزگانی که منجر به فوت و مجروح شدن این عزیزان شد ،‌ غم بزرگی برای خانواده بزرگ تعلیم و تربیت محسوب می شود ، امیدوارم درآینده با بررسی و رفع کاستی ها شاهد این اتفاقات ناگوار نباشیم.

وی با اشاره به اهمیت دفتر وزارتی ، تصریح کرد : کاردر حوزه دفتروزارتی ، همراه با ظرایف وحساسیت های زیادی است و به گونه ای که این دفتر بیشترین کار را برعهده دارد و باید در همه شرایط آرامش را بر دیگر بخش های آموزش و پرورش حاکم کند.

عضو کابینه تدبیرو امید با تاکید بر کار تخصصی و حرفه ای گفت : حتی خطاهای کوچکی در این حوزه هم می تواند عواقب جبران ناپذیری را به کل آموزش و پرورش وارد کند.

بطحایی دقت و نظم در امور را مهمترین ویژگی افراد شاغل دردفتر وزارتی عنوان کرد و ادامه داد : در این دفتر مکاتبات فراوانی با نهادهای مختلف کشور انجام می شود ، لذا نیروهای این دفتر باید امانتداری و وفاداری سازمانی را در سرلوحه اقدامات خود قرار دهند تا بتوانند خدمت به مردم و معلمین را به نحو موثری انجام دهند.

وی خاطر نشان کرد : کارشناسان دفتر وزارتی باید نسبت به امورات اداری واجرایی آموزش و پرورش مسئولیت مشترک داشته باشند و در برابرهراتفاقی ، مسئولانه رفتار کنند که تا کنون این شرایط در این حوزه برقرار بوده است.

بطحایی گفت : امیدوارم به برکت این اعیاد مبارک بتوانیم ،‌ با همراهی همه ارکان آموزش و پرورش ، خدمتی در خور شأن مردم عزیز و معلمین گرامی را انجام دهیم.

گفتنی است: در پایان این مراسم ، سید محمد بطحایی وزیرآموزش و پرورش ، حکم انتصاب شاپور محمدزاده به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی را به وی اعطاء کرد.