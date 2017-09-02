پرداخت مطالبات صنعت داروسازی کشور تا پایان تابستان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا اصغری گفت: یکی از دغدغه‌های مهم در چرخه دارو، پرداخت مطالباتی است که با تاخیر انجام می شود.

وی اضافه کرد: همه شرکت‌های دارویی باید در حوزه تولید داروهای کیفی تلاش کنند ما نیز تلاش می کنیم مشکل پرداخت مطالبات آنها را از طریق سازمانهای مرتبط بر طرف کنیم.

اصغری ادامه داد: انجام این مشکل به مدد همکاریهای فرا بخشی و بین بخشی بویژه سازمان‌های بیمه گر، بانک مرکزی، سازمان مدیریت و وزارت بهداشت است که به رفع زود هنگام آنها بسیار امیدواریم.

وی عنوان داشت: با توجه به رایزنی‌هایی که با سازمان برنامه و بودجه و بیمه‌ها صورت گرفته قرار است مطالبات صنایع داروسازی حداکثر تا پایان شهریور و با بهره مندی از منابع مالی بیمه ها پرداخت شود.

رئیس سازمان غذا و دارو، خاطر نشان کرد: ۹۰ درصد هزینه‌های حوزه بهداشت و درمان که مردم باید پرداخت می کردند پیرو طرح تحول نظام سلامت و توسط دولت پرداخت شده است.