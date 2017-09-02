باید از فرصت خدمت به مردم، به درستی استفاده کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش ، صبح امروز شاپور محمدزاده در مراسم تکریم و معارفه مدیران کل پیشین و فعلی دفتر وزارتی که با حضور وزیر ، مدیر کل سابق دفتر وزارتی و کارشناسان این حوزه در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، با اشاره به سانحه دلخراش تصادف دانش آموزان هرمزگانی، اظهار کرد: به خانواده دانش آموزان متوفی ، تسلیت می گویم و از خداوند متعال شفای کامل و سلامتی برای بازماندگان را مسئلت می کنم.

وی با بیان این که وزیر جدید آموزش وپرورش از خانواده بزرگ معلمان کشور است ، تصریح کرد: باید تلاش کنیم تا برنامه های وزیر را که در مجلس اعلام کرده اند، عملیاتی و اجرایی کنیم.

محمدزاده با اشاره به اهمیت کار در دفتر وزارتی، خاطر نشان کرد: حساسیت کار در این دفتر بسیار بالاست و به همین دلیل باید ظرافت و مسئولیت پذیری، سرلوحه کار قرار گیرد تا بتوان به حل و فصل مشکلات آموزش و پرورش پرداخت.

همچنین در این مراسم مجتبی زینی وند مدیر کل سابق دفتر وزارتی گفت: نوع کار در دفتر وزارتی به گونه ای است که مسائل و مشکلات خاصی را به دنبال دارد.

وی تصریح کرد: ظرافت در انجام امور به قدری در این دفتر مهم است که کوچکترین خطای انسانی، عواقب زیادی را برای آموزش وپرورش در پی خواهد داشت، بنابراین؛ کار در این حوزه از ویژگی های خاصی برخوردار است.

زینی وند ادامه داد: احساس مسئولیت در انجام امور و تخصص و کارآمدی، از ویژگی هایی است که نیروهای این دفتر باید آن را دارا باشند.