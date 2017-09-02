صیفی کاری سنتی در استان قزوین ممنوع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی در مراسم جشن شکرانه تولید کشت پاییزه که در سالن جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد اظهارداشت: توجه به کشاورزی در مجلس و دولت با جدیت دنبال می شود و با استفاده از همه ظرفیتها باید برای ارتقاء بهره وری تلاش کنیم.

همتی تصریح کرد: با توجه به بحران کم آبی و خشکسالی هیچ چاره ای نداریم مگر آنکه با تغییر آبیاری سنتی به مدرن زمینه صیانت از منابع آبی را فراهم کنیم.

وی اضافه کرد: در شرایطی که سالانه یک متر و ۶۰ سانتیمتر منابع آب زیرزمینی در استان کاهش می یافت توانسته ایم با اجرای طرح های تعادل بخشی، بستن چاههای غیرمجاز و کنترل مصرف آب چاههای مجاز این میزان افت را به ۹۰ سانتیمتر برسانیم که کار ارزشمندی است.

جلوی کشت محصولات پر آب را می گیریم

استاندار قزوین بیان کرد:بحران آب در استان جدی است و باید با کمک کشاورزان و ارائه الگوهای کشت از زیرکشت رفتن محصولات پر آب در مزارع جلوگیری کرده و آنها را به گلخانه هدایت کنیم.

وی بیان کرد: صیفی کاری را در استان قزوین از سال آینده ممنوع می کنیم و همه کشاورزان این بخش را به گلخانه هدایت خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: اجرای طرح یک هزار هکتار گلخانه را در استان کلید زده ایم و باید همه صیفی کاری ها به این گلخانه ها منتقل شود تا بتوانیم آب را مدیریت کنیم.

استاندار تصریح کرد: از دستگاه قضایی هم کمک خواهیم گرفت تا از کشت صیفی در مزارع به صورت باز جلوگیری کرده و این نوع کشت را به فضای بسته گلخانه ای انتقال دهیم تا هم از منابع آبی صیانت شود و هم به بهره وری در تولید کمک شود.

وی بیان کرد: هر یک هکتار کشت گلخانه های معادل ۱۵ هکتار مزرعه است و در هر هکتار گلخانه برای ۱۰ نفر شغل ایجاد خواهد شد.

همتی یادآورشد: آبیاری تحت فشار در استان را با جدیت دنبال می کنیم و برای امسال ۵۰ هزار هکتار آیباری هدف گذاری شده و عملیاتی خواهیم کرد تا از منابع آبی صیانت شود.

وی اضافه کرد: در سال گذشته و در سفر هیئت دولت ۲۰ هزار هکتار آبیاری مدرن در استان کلید خورد که بیش از ۱۰ هزار هکتار آن اجرایی شده است و امسال هم برای ۵۰ هزار هکتار کمر همت بسته ایم.

۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای ابیاری مدرن در کشور

استاندار قزوین اظهارداشت: از سوی دولت و مجلس بیش از ۳ هزار میلیارد تومان برای اجرای آبیاری مدرن در کشور اختصاص یافته که آمادگی داریم بیشترین سهم را در استان داشته باشیم و مزارع و باغات بیشتری را زیر پوشش این ابیاری قرار دهیم.

همتی گفت: اگر بخواهیم سالانه ۵ هزار هکتار آبیاری مدرن را اجرا کنیم باید ۳۰ تا ۴۰ سال زمان بگذاریم و این کار منطقی نیست لذا کمتر از ۳۰ هزار هکتار در استان نباید عملیاتی شود تا بتوانیم در یک پروسه ۵ ساله همه مزارع و باغات خود را زیر پوشش آبیاری مدرن قرار دهیم.

شرکت های دانش بنیان در کشاورزی را حمایت می کنیم

همتی اضافه کرد: از شرکت های دانش بنیان در عرصه کشاورزی حمایت می کنیم تا مسیر توسعه هموار شود و فنآوری نوین در این بخش با سرعت بیشتری وارد چرخه تولید شود.

وی گفت: کشاورزی در تامین امنیت غذایی مردم نقش مهمی دارد و باید مورد حمایت جدی دولت قرار گیرد.

دراین مراسم که آیت الله تاکندی نماینده سابق مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، داود محمدی و سیده حمیده زرآبادی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، سید علی موسوی فرماندار قزوین و تعدادی از مدیران استان نیز حضور داشتند از ۴۵ کشاورز نمونه گندم کار، جو کار و کلزا کار استان که بیشترین راندمان عملکرد را داشته اند تجلیل شد.