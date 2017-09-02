مهلت پذیرش دانشجویان غیر ایرانی در دانشگاه قم تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه قم در راستای رفاه متقاضیان، مهلت پذیرش دانشجویان غیر ایرانی سال تحصیلی ۹۷ - ۹۶ را تا ۲۰ شهریورماه ۹۶ تمدید کرد.

مدارک مورد نیاز جهت پیش ثبت نام شامل اصل گذرنامه یا کارت هویت، تصویر گذرنامه یا کارت هویت، ۲ قطعه عکس ۳در۴ پشت نویسی شده، اصل یا گواهی مدرک پیش دانشگاهی همراه با دو سری تصویر آن، ریزنمرات پیش دانشگاهی تصویر یک سری، اصل یا گواهی مدرک دیپلم به همراه دو سری تصویر آن، اصل ریز نمرات سه ساله دبیرستان و دوسری تصویر آن است.

برای ثبت نام دردوره کارشناسی ارشد داشتن ریز نمرات تایید شده دوره کارشناسی و مدرک کارشناسی الزامی است.

همچنین برای ثبت نام دوره دکتری داشتن ریزنمرات و مدرک کارشناسی ارشد الزامی است.

ارائه فیش بانکی به مبلغ ۳۰۰ هزار ریال (۳۰ هزار تومان) برای متقاضیان مقطع کارشناسی، ۶۰۰ هزار ریال (۶۰ هزار تومان) برای متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد و یک میلیون ریال (۱۰۰ هزار تومان) برای متقاضیان مقطع دکتری از جمله مدارک ثبت نام است.

متقاضیان این مبالغ را باید به شماره حساب ۰۱۱۰۷۵۵۳۷۷۰۰۸ (بانک ملی) به نام درآمد اختصاصی شهریه دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه قم واریز کنند.

در صورت عدم ارائه پیش دانشگاهی در هنگام ثبت نام، ثبت نام و پذیرش این عزیزان کان لم یکن تلقی می شود و پس از بررسی درخواست های متقاضیان، نتیجه نهایی اطلاع رسانی خواهد شد. مدارک عودت داده نمی شود. فهرست رشته های مورد پذیرش در پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه قم اعلام شده است.