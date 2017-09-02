۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۲۰

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان:

۱۵۱هزار تعاونی در سمنان فعالیت می کنند/ایجاد ۸تعاونی در دستور کار

سمنان-مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان با بیان اینکه ۱۵۱هزار تعاونی در سطح استان فعالیت می کند، گفت: هشت تعاونی طی هفته جاری به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل غنیان بعد از ظهر شنبه در نشست خبری به میزبانی سالن اجتماعات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان بابیان اینکه طی چهار سال گذشته ۲۵۷تعاونی با اشتغال سه هزار و ۳۰۴نفر در استان سمنان تشکیل شد، ابراز داشت: ۱۶هزار و ۶۰۰نفر در ۱۵۱ هزار تعاونی در استان مشغول به کار هستند.

وی با بیان اینکه هشت تعاونی در استان سمنان افزوده خواهد شد، بیان کرد: این تعاونی ها ظرفیت اشتغال ۱۳۹نفر را در استان فراهم می کند که در هفته تعاون با اعتباری بالغ بر ۶۸میلیارد و ۲۴۵میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان بابیان اینکه برای راه اندازی این هشت تعاونی ۳۰ میلیارد و ۲۴۵ میلیون ریال از محل سرمایه گذاری و ۳۸ میلیارد ریال از طریق اعطای تسهیلات تامین شده است، ابراز داشت: این تعاونی ها در بخش های مختلف فعالیت خواهند داشت.

غنیان با بیان اینکه همزمان با هفته تعاون ۱۷طرح روستایی کشور از طریق ویدئو کنفرانس آغاز می شود، تصریح کرد: به نظر می رسد بهره برداری از هشت تعاونی استان سمنان بتواند ظرفیت اشتغال و ارائه خدمات را بهبود بخشد.

وی همچنین بابیان اینکه علت مرگ کارگر آریا ترانسفو مهدیشهر در دست پیگیری قرار دارد، افزود: به طور کلی در سال گذشته شاهد کاهش ۱۲درصدی حوادث کار بودیم که با افزایش ۴۰۰درصدی بازرسان و آموزش آن ها امیدواریم این مقدار به حداقل کاهش پیدا کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان از برگزاری جشنواره تعاونی های برتر و کارآفرینان استان نیز خبر داد و ابراز داشت: این جشنواره ۱۵ شهریور ماه سال جاری با هدف کارآفرینی و توسعه صنایع کوچک در سمنان برگزار خواهد شد.

غنیان تأمین نیاز تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را از جمله مهم‌ترین اهداف اجرای این جشنواره برشمرد و تصریح کرد: ظرفیت‌های کارآفرینی در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی، معدنی و عمرانی استان سمنان در این جشنواره مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه اجرای پروژه‌های زود بازده و دارای میزان اشتغال‌زایی مطلوب در دستور کار قرار دارد، افزود: با توجه به شعار سال، ایجاد اشتغال پایدار مهمترین هدف اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی محسوب می شود که با رویکرد توسعه و گسترش ظرفیت های موجود در روستاها می کوشیم تا اهداف اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا کند.

یازدهم تا هفدهم شهریور به نام هفته تعاون نام گذاری شده است.

