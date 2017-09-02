۱۵۱هزار تعاونی در سمنان فعالیت می کنند/ایجاد ۸تعاونی در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل غنیان بعد از ظهر شنبه در نشست خبری به میزبانی سالن اجتماعات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان بابیان اینکه طی چهار سال گذشته ۲۵۷تعاونی با اشتغال سه هزار و ۳۰۴نفر در استان سمنان تشکیل شد، ابراز داشت: ۱۶هزار و ۶۰۰نفر در ۱۵۱ هزار تعاونی در استان مشغول به کار هستند.

وی با بیان اینکه هشت تعاونی در استان سمنان افزوده خواهد شد، بیان کرد: این تعاونی ها ظرفیت اشتغال ۱۳۹نفر را در استان فراهم می کند که در هفته تعاون با اعتباری بالغ بر ۶۸میلیارد و ۲۴۵میلیون ریال به بهره برداری می رسد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان بابیان اینکه برای راه اندازی این هشت تعاونی ۳۰ میلیارد و ۲۴۵ میلیون ریال از محل سرمایه گذاری و ۳۸ میلیارد ریال از طریق اعطای تسهیلات تامین شده است، ابراز داشت: این تعاونی ها در بخش های مختلف فعالیت خواهند داشت.

غنیان با بیان اینکه همزمان با هفته تعاون ۱۷طرح روستایی کشور از طریق ویدئو کنفرانس آغاز می شود، تصریح کرد: به نظر می رسد بهره برداری از هشت تعاونی استان سمنان بتواند ظرفیت اشتغال و ارائه خدمات را بهبود بخشد.

وی همچنین بابیان اینکه علت مرگ کارگر آریا ترانسفو مهدیشهر در دست پیگیری قرار دارد، افزود: به طور کلی در سال گذشته شاهد کاهش ۱۲درصدی حوادث کار بودیم که با افزایش ۴۰۰درصدی بازرسان و آموزش آن ها امیدواریم این مقدار به حداقل کاهش پیدا کند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان از برگزاری جشنواره تعاونی های برتر و کارآفرینان استان نیز خبر داد و ابراز داشت: این جشنواره ۱۵ شهریور ماه سال جاری با هدف کارآفرینی و توسعه صنایع کوچک در سمنان برگزار خواهد شد.

غنیان تأمین نیاز تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را از جمله مهم‌ترین اهداف اجرای این جشنواره برشمرد و تصریح کرد: ظرفیت‌های کارآفرینی در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی، معدنی و عمرانی استان سمنان در این جشنواره مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه اجرای پروژه‌های زود بازده و دارای میزان اشتغال‌زایی مطلوب در دستور کار قرار دارد، افزود: با توجه به شعار سال، ایجاد اشتغال پایدار مهمترین هدف اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی محسوب می شود که با رویکرد توسعه و گسترش ظرفیت های موجود در روستاها می کوشیم تا اهداف اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا کند.

یازدهم تا هفدهم شهریور به نام هفته تعاون نام گذاری شده است.