یک توله شیر در باغ حاشیه اصفهان کشف شد/انتقال به باغ صفه

مرتضی جمشیدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت‌های شاخص یگان حفاظت محیط زیست در یک هفته گذشته اظهار داشت: با توجه به اطلاعاتی مبنی بر نگهداری از یک توله شیر در باغی اطراف اصفهان، ماموران یگان با هماهنگی‌های قضایی به این منطقه وارد شدند و با همکاری نیروی انتظامی یک توله شیر در این مکان یافت شد.

وی با بیان اینکه این توله شیر ماده از خارج از کشور وارد ایران شده است، افزود: این توله شیر سه ماهه برای نگهداری به باغ وحش صفه فرستاده شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اصفهان با تاکید بر اینکه این توله شیر از گونه‌ای حفاظت شده اتحادیه جهانی حفاظت از حیات‌وحش است، بیان داشت: نگهداری هرگونه حیوان وحشی خارج از باغ وحش جرم و بر این اساس فرد متخلف به مراجع قضایی معرفی شده است.

دستگیری سه متخلف شکار و صید در گلستان‌کوه خوانسار

وی با اشاره به دستگیری سه متخلف شکار و صید در گلستان‌کوه خوانسار در روزهای گذشته ابراز داشت: از این متخلفان شکار سه سلاح شکاری به همراه ۴۴ عدد فشنگ و سه قطعه پرنده از نوع کبک کشف و ضبط‌ شده است.

جمشیدیان همچنین به دستگیری متخلفان صید غیرمجاز ماهی در گلپایگان اشاره کرد و گفت: سه صیاد غیرمجاز ماهی را که با تور و دام غیرمجاز اقدام به صید ماهی در نیمه شب کرده بودند دستگیر شدند و از آنها ۸ قطعه ماهی سوف همراه با ابزار صید کشف شد.