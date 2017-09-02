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۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۱۵

تندیس پروفسور سمیعی در بجنورد رونمایی شد

تندیس پروفسور سمیعی در بجنورد رونمایی شد

بجنورد- از تندیس پروفسور سمیعی با حضور این جراح برتر مغز و اعصاب دنیا در بجنورد رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر شنبه در حاشیه سفر پروفسور سمیعی به خراسان شمالی از تندیس این جراح برتر مغز و اعصاب دنیا در محل بوستان گردشگری بش قارداش بجنورد رونمایی شد.

این مراسم با حضور پروفسور سمیعی و مسئولان استانی و شهرستانی برگزار و این تندیس به‌عنوان نشانی از قدردانی مردم خطه خراسان شمالی از این نخبه علمی دنیا رونمایی شد.

گفتنی است، همایش بزرگ نخبگان، دانشجویان و دانش آموزان برگزیده خراسان شمالی، برنامه بعدی سفر رئیس بیمارستان تخصصی علوم اعصاب هانوفر آلمان در بجنورد خواهد بود که عصر امروز شنبه در محل سالن فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد برگزار می‌شود.

کد مطلب 4076550

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