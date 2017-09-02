محورهای اصلی مذاکرات اصلاحی«نفتا» در مکزیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ترامپ در دوران مبارزات انتخاباتی خود همواره از «نفتا» و عواقب آن بر اقتصاد آمریکا انتقاد کرده بود، وی همواره در آن زمان می گفت که در صورت پیروزی در انتخابات این توافقنامه را اصلاح خواهد کرد. ترامپ همچنین بارها کانادا و مکزیک را به خروج از پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی تهدید کرده بود.

به موجب این توافق که بین سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا منعقد شده است تمام محدودیت‌های تجارت و سرمایه‌گذاری بین کانادا، مکزیک و آمریکا در مدت ۱۵ سال به تدریج از بین می‌رود؛ مطلبی که ترامپ را حسابی کلافه کرده، از نظر او این توافق ضرری برای آمریکا و منفعت برای دو کشور دیگر است.

چند محور مهم قرار است در این دور از مذاکرات مورد توجه قرار گیرد، اول کشاورزان فصلی آمریکایی اند که به دلیل واردات انبوه میوه های فصلی مکزیک بسیاری از آن ها بیکار شده اند. پیش از «نفتا» دولت آمریکا با تحمیل رقم های بالای گمرگی به کشاورزان مکزیکی می توانست از کشاورزان خود نیز حمایت کند.

محور دیگر مورد بحث، تقاضای آمریکا از دو کشور کانادا و مکزیک برای اجرای سیاست های مالی واشنگتن است. آمریکا به دنبال حفظ سلطه خود بر نظام ارزی دنیاست، هم اکنون کانادا و مکزیک در لیست کنترل خزانه داری آمریکا قرار ندارند.

آمریکا از سویی به دنبال فروش اقلام خود در کانادا و مکزیک است و از سویی دیگر حاضر نمی شود از سیاست «آمریکایی بخرید» خود در داخل مرزها عدول کند.

گفتنی است مکزیک پیش از این اعلام کرده که در صورت خروج یک جانبه آمریکا از توافق مسیر جایگزینی دارد که در صورت لزوم آن را پیگیری خواهد کرد.