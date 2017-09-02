کنفرانس بین المللی « فناوری های نوین در علم» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داوود دومیری گنجی رئیس دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل عصر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران آمل از برگزاری کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علم (یوسرن) در آمل خبرداد و افزود؛ این کنفرانس در روز های ۱۴ ، ۱۵ و ۱۶ شهریور با حضور ٣۵ دانشمند برتر و شاخص دنیا در دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل برگزار می شود.



رئیس دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل با اشاره به اینکه این دانشمندان از کشورهای فرانسه، سوئیس، ایتالیا، هلند، سنگاپور و مالزی حضور دارند، ادامه داد: این کنفرانس برای اولین بار در شمال کشور با ساختار مدرسه تابستانه یوسرن برگزار می شود که نخبگان برتر دنیا به دانشمندان کار علمی و پژوهشی آموزش می دهند.



دومیری گنجی با بیان اینکه این دانشگاه هزار دانشجو در ۱۱ رشته با مقطع کاردانی و کارشناسی دارد، افزود: در مهر ما سال جاری ۴ رشته در مقطه کارشناسی ارشد به این دانشگاه اضافه می شود.



وی اظهار داشت: این دانشگاه ٣۰ هیئت علمی دارد که در نظر داریم ٣۰۰ هئیئت علمی را به این دانشگاه اضافه کنیم.



دومیری گنجی با اشاره به اهدف برگزاری این کنفرانس گفت: ارتباط بین دانشمندان در نسل ها و سنین مختلف است که این مهم در سال های متوالی برقرار شود.

وی با بیان اینکه بخشی از کنفرانس یوسرن مرتبط به یونسکو است، ادامه داد: بیشتر از هزار مقاله به کنفرانس برگزار شد که ۴۵۰ مقاله انتخاب شد و ٢۱۵ دانشجو در این کنفرانس از سراسر کشور حضور دارند