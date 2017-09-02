امسال ۳۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی رزن بیمه شد

به گزارش خبرنگار مهر، فتحعلی حسینی ظهر شنبه در جلسه مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی رزن با اشاره به اینکه ۷۳ و نیم درصد جمعیت شهرستان رزن در روستاها ساکن بوده و به کشاورزی مشغول هستند، گفت: ۵۰ درصد اراضی شهرستان رزن قابل کشت است.

وی با بیان اینکه ۱۷ درصد محصولات کشاورزی استان همدان در رزن تولید می‌شود، اظهار داشت: شهرستان رزن با دارابودن ۱۴ درصد اراضی استان همدان بیش از ۲۷ درصد محصولات زراعی استان و بیش از ۱۷ درصد از مجموع محصولات کشاورزی استان همدان را تولید می‌کند.

فرماندار رزن با اشاره به اینکه در سال زراعی ۹۵ - ۹۶ بیش از ۶۰ هزار تن کاهش عملکرد تولید گندم در رزن ثبت شده است، گفت: امسال بیش از ۱۰۵ هزار تن گندم از مزارع شهرستان رزن برداشت شده در حالی که سال گذشته بیش از ۱۶۵هزار تن گندم توسط کشاورزان شهرستان رزن برداشت شد.

وی اظهار داشت: شهرستان رزن طی چندسال اخیر در تولید و خرید تضمینی گندم مقام نخست استان همدان را داراست.

وی یادآور شد: در سال زراعی جاری از ۱۰۵هزار تن گندم تولید شده در شهرستان رزن ۸۹ هزار تن توسط اداره تعاون روستایی رزن به صورت تضمینی خریداری شده است.

حسینی یادآور شد: طی سال زراعی ۹۵ - ۹۶ در کنار خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی، سرمازدگی و بارش تگرگ رخ داد که این امر باعث شد تولید گندم در رزن نسبت به سال گذشته کمتر باشد.

وی اظهار داشت: بااین حال ۳۳ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان رزن در سال زراعی ۹۵-۹۶ بیمه شد.

فتحعلی حسینی کشاورزان را آسیب پذیرترین قشر جامعه دانست و گفت: باید تمهیداتی اندیشده شود تا ۱۰۰ درصد خسارت کشاورزان از طریق بیمه جبران شود نه اینکه فقط بخش محدودی از زیان کشاورزان پرداخت شود.