۲۶ آبان ۱۳۸۵، ۱۰:۲۸

نگهداری نسخه های چاپی باارزش در کتابخانه ابن مسکویه اصفهان

بیش از 1050 نسخه چاپی با ارزش به زبانهای فارسی و عربی در کتابخانه ابن مسکویه اصفهان نگهداری می شود .

یک کارشناس نسخ چاپی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان گفت : نیمی از نسخه های چاپی موجود در این کتابخانه به زبان فارسی و مابقی به زبان عربی هستند.

محمد علی هدایت با اشاره به این مطلب که این کتابخانه دارای نسخه هایی است که از نظر قدمت تذهیب و نوع خط با ارزش هستند ، افزود : درسال 1235 هجری قمری، کتابهای چاپ سنگی به دلیل اینکه به صورت خط نوشته می شدند در برابرچاپ سربی با استقبال بیشتری مواجه شد .

وی افزود : قدیمی ترین نسخه های چاپی که در کتابخانه ابن مسکویه اصفهان نگهداری می شود، کتاب تاریخ فرشته یا گلشن ابراهیمی در مورد تاریخ هند می باشد.

هدایت اظهار داشت : شاهنامه امیر بهادر، تذکره الخطاطین و همچنین دبستان مذاهب با موضوع تاریخ ادیان به عنوان اولین نسخه چاپ شده در ایران نیز از دیگر آثار با ارزش چاپی موجود در این کتابخانه هستند .

