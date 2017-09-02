به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی محمدی، ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در ارومیه اظهارداشت: وقف در حوزه قرآن از موضوعاتی است که باید به آن بیش از پیش پرداخته شود چرا که این امر در جامعه کنونی مورد غفلت واقع شده است.

وی ادامه داد: باید اقدامات لازم برای ترویج فرهنگ وقف در حوزه قرآن انجام گیرد تا به این نیازهای قرآنی جامعه پاسخ داده شود.

حجت الاسلام محمدی افزود: وقف مشارکتی در حوزه قرآن ضروری است، چنانچه هر کس به اندازه توان در وقف قرآنی مشارکت کند اقدامات گسترده ای در حوزه قرآنی انجام می شود.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه اظهارداشت: انجام فعالیت های قرآنی نیازمند پشتوانه اقتصادی پایدار است که این امر جزء با وقف در حوزه قرآن میسر نیست.

وی عنوان کرد: کمک به ایتام، محرومان و بی سرپرستان از سفارشات اکید قرآن و دین اسلام است که با فرهنگسازی وقف عملیاتی می شود.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تاکید بر اینکه برای فعالیت های قرآنی باید از پشتوانه اقتصادی مناسب بهره مند بود، گفت: مبانی وقف قرآنی باید از سوی مسئولین مربوطه برای مردم تبیین شود.

وی یاد آور شد: امروزه موقوفات قرآنی جزو نیازهای اصلی فعالیت نخبگان در این عرصه است چراکه برای تامین اقتصادی و مالی فعالیت های قرآنی نیازمند داشتن موقوفات هستیم.

وی افزود: مسئولین سازمان اوقاف و مرتبطین با امورات قرآنی باید مردم را نسبت به مبانی موقوفات قرآنی آگاه کرده و به تبیین این مبانی برای عموم جامعه اقدام کنند.

نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، خاطرنشان کرد: موضوع مهمی که امروز در جامعه وجود دارد این است که برخی افراد فکر می کنند که نمی توانند واقف باشند چراکه واقفان را ثروتمند و افرادی که از لحاظ مالی شرایط مطلوبی دارند تصور می کنند، در حالی که همه می توانند واقف باشند.

وی بر لزوم وقف مشارکتی قرآنی در جامعه تاکید کرد و افزود: از این طریق می شود سرمایه و پشتوانه مالی برای نیات قرآنی جامعه ایجاد کرد.

چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از امروز شنبه در ارومیه آغاز بکار کرده است و با رقابت ۹۰۰ نفر از نخبگان قرآنی کشور تا ۲۶ شهریور ادامه خواهد داشت.