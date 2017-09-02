حذف واسطه در بخش کشاورزی به اقتصادکشاورزان کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر،سید حمیده زرآبادی روز شنبه در مراسم جشن شکرانه کشت پاییزه که با حضور استاندار قزوین و آیت الله تاکندی استاد حوزه و نمایندگان مجلس و فرماندار قزوین در سالن جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد اظهارداشت: اگر بخواهیم کشاورزی مقرون به صرفه شده و برای کشاورزان انگیزه تداوم کار وجود داشته باشد باید واسطه ها را حذف کنیم.

وی اضافه کرد: باید با ارائه برنامه مدونی برای خرید تضمینی سایر محصولات کشاورزی مانند گندم فکری اساسی شود تا دغدغه کشاورزان و بهره برداران پس از تولید رفع شود.

نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی یادآورشد:در شرایط بحران آبی و خشکسالی باید با ارائه الگوی کشت از کشت محصولاتی که آب زیادی مصرف می کند جلوگیری کرده و فنآوری نوین را در این عرصه وارد کنیم.

زرآبادی اظهارداشت:آیباری مدرن درکنار ارائه الگوی کشت و کمک به فروش محصولات کشاورزی از راهکار هایی است که می تواند بنیه کشاورزان را تقویت کرده و انگیزه آنها را برای تداوم کار بیشتر کند.