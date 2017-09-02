آموزش و پرورش ترویج مفاهیم قرآنی را با جدیت دنبال کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله دری نجف آبادی پیش از ظهر شنبه در آیین تجلیل از ستارگان قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش استان مرکزی در اراک اظهار داشت: برقراری نظام مقدس جمهوری اسلامی، پیروزی های حزب الله لبنان و بیداری در کشورهای اسلامی و هر آنچه داریم از برکت قرآن و عترت و توجه به اهل بیت(ع) و رعایت دستورات الهی به دست آمده است.

وی افزود: آموزش و پرورش در زمینه گسترش مسایل قرآنی و ترویج آن در میان خانواده ها و جامعه نقش بزرگ و سنگین بر دوش دارد و باید با استفاده از تمام ظرفیت های خود تلاش کند تا معرفت قرآنی بین دانش آموزان و خانواده هایشان گسترش پیداکند و هرروز به آمار دانش آموزان قرانی افزوده شود.

دری نجف آبادی بیان کرد: در استان توسط مسئولین آموزش و پرورش و خود دانش آموزان تلاش و در راه رسیدن به مفاهیم قرآنی اقدام و عمل شده، اگر اقدام و عمل نبود امروز شاهد تجلیل از ۲۳ نخبه قرآنی کشوری و استانی نبودیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به دهه ولایت بیان داشت: امیدواریم در دهه ولایت شاهد جشن های مناسب در کشور و استان مرکزی باشیم و این جشن ها عشق ما رابه انسانیت نشان می دهد، عشق به محمد و آل محمد(ص) و عشق به امیرالمومنین(ع) و این فرصتی است تا ولایتمداری و ولایت پذیری خود را نشان دهیم.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران از ابتدا وفاداری خود را به اسلام و قرآن نشان دادند، جوانان ما در این مسابقه بزرگ قرآنی و ایمانی و عترت و نماز از یکدیگر سبقت گرفتند تابه پیروزی بزرگ دست پیدا کنند و براساس دستور قرآن کریم کسانی که در راه خدا جهاد کنند، خداوند راه پیروزی را به آنها نشان می دهد.

دری نجف آبادی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به حادثه ناگوار واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگان در فارس که منجر به کشته و مصدوم شدن تعدادی از هموطنان دانش آموز شد، اظهار داشت: این دانش آموزان و این نخبگان چه گناهی داشتند که اینگونه قربانی سهل نگاری برخی از افراد شدند و با این میزان هزینه های ایمن سازی راه ها و حضور پلیس در جاده ها نباید چنین اتفاقات دلخراشی رخ دهد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اضافه کرد: با دستورالعمل و بخشنامه مشکلات حل نمی شود، نظم و انضباط و مدیریت لازم است تا در جاده ها شاهد وقوع اینگونه حوادث ناگوار و دلخراش نباشیم.