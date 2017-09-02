بسیاری از گیاهان دارویی خاصیت غذایی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله مظفریان ظهر شنبه در نخستین همایش ملی گیاهان دارویی و قارچهای کوهی که به میزبانی دانشگاه زنجان برگزار شد، با بیان اینکه امروز یکی از نیازهای ما آگاهی نسبت به خواص گیاهان دارویی، بهویژه گیاهانی است که غذا محسوب میشوند، است، افزود: آگاهی از انی خواص باعث میشود تا بهتر بتوانیم از این گیاهان در مواد غذایی خود بهره ببریم.
وی با یادآوری اینکه در منطقه آذربایجان بالغ بر ۵۰۰ گونه گیاه دارویی اعم از گونههای کاشته شده و دارویی وجود دارد، تصریح کرد: بیتردید استانهای آذربایجانشرقی و غربی، اردبیل و زنجان جزو مناطقی بهشمار میرود که باید از آنها بهعنوان یک زیرحوزه جغرافیایی گیاهی در کشور شناخت.
مظفریان با گریزی به گذشته از مردمانی یاد کرد که به دل طبیعت پناه برده و از گیاهان دارویی بهره کافی را میبردند، اظهار کرد: متاسفانه این روند امروز دنبال نمیشود؛ چرا که بسیاری از گیاهان داروی در شرف از بین رفتن بوده و دلیل اصلی آن نیز چیزی جز از بین بردن چیتش بیش از حد این گیاهان از طبیعت نمیتواند باشد.
پدر گیاهان دارویی کشور همچنین با اشاره به اینکه از ۵۰۰ گونه گیاهی در کشور ۸۶ گونه در ردیف گیاهان کاشته شده و ۴۰۰ گونه نیز خودرو هستند، خاطرنشان کرد: باید تلاش کنیم تا جایگاه استفاده از گیاهان دارویی در جامعه دوباره به جایگاه واقعی خود بازگردد.
نظر شما