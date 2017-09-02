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۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۶:۵۶

وزیر حمل و نقل عراق خبرداد؛

توافق بغداد و مسکو برای از سرگیری پروازها بعد از ۱۳ سال

توافق بغداد و مسکو برای از سرگیری پروازها بعد از ۱۳ سال

وزیر حمل و نقل عراق از توافق بغداد و مسکو برای از سرگیری پروازهای هوایی بعد از گذشت ۱۳ سال از توقف آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، کاظم فنجان الحمامی، وزیر حمل و نقل عراق اعلام کرد که اقدام مذکور در چارچوب تلاش های صورت گرفته برای گشودن افقهای جدید در برابر هواپیمایی عراق و دستیابی به پایتخت های کشورهای جهان انجام می شود.

وی در ادامه افزود: توافقی در این خصوص بین سازمان هواپیمایی عراق و روسیه مبنی بر ازسرگیری پروازهای هوایی بین بغداد و مسکو بعد از گذشت ۱۳ سال از متوقف شدن آن به دست آمده است.

الحمامی تاکید کرد: این اقدام موجب میشود تا هواپیماهای عراقی به حریم هوایی کشورهای اروپایی دست پیدا کنند.

وزیر حمل و نقل عراق هم چنین تصریح کرد: قرار است یک خط هوایی از فرودگاه بصره به سمت پایتخت کویت و یک خط هوایی دیگر از این فرودگاه به سمت تهران برای تقویت روابط مشترک و پاسخگویی به درخواستهای ساکنان استانهای جنوبی برای سفر به این کشور افتتاح شود.

کد مطلب 4076581
فاطمه صالحی

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