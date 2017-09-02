تهیه نقشه راه جامع شهرسازی و معماری برای تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سالاری پایش و ارزیابی طرح های جامع و تفصیلی و سایر طرح های موضوعی و موضعی پایتخت به عنوان سند فرادستی حوزه شهرسازی و معماری را از دیگر اولویت های کمیسیون شهرسازی عنوان کرد و افزود: اولویت دیگر کمیسیون شهرسازی شورای پنجم نیز بررسی های لازم برای اصلاح و ساماندهی حوزه کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری تهران است.

وی هوشمندسازی کامل و نهایی سامانه شهرسازی و معماری را از دیگر اولویت های کمیسیون شهرسازی و معماری بیان کرد و در تشریح عملکرد این کمیسیون نو پا گفت: کمیسیون شهرسازی در ابتدای شورای چهارم برای نخستین بار شکل گرفت و توانست نسبت به سایر کمیسیون های شش گانه شورا عملکرد قابل قبولی داشته باشد.

سالاری خاطر نشان کرد: در مراسم تحلیف شاهد بودیم که ریاست شورا کلیپی از عملکرد شورای چهارم ارائه داد. هر چند این کلیپ خیلی جامع نبود، اما ۶ الی ۷ مصوبه را به تصویر کشید که ۳ مورد از کمیسیون معماری و شهرسازی بود. همین مهم نشان دهنده عملکرد قابل قبول کمیسیون شهرسازی است. از همین رو معتقدم با توجه به اینکه کمیسیون شهرسازی کمیسیونی نوپاست، اما عملکرد مثبتی داشته است.