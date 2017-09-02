برای حل مشکل مگس های سفید سازمانهای دیگر هم پای کار بیایند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد مختاری، رییس سازمان بوستان ها و فضای سبز شهر تهران با اشاره به این معضل گفت: مگس های سفید در گروه آفت های درجه دوم قرار دارند و به همین خاطر باعث ایجاد حساسیت و بیماری برای انسان نمی شوند.



وی ادامه داد: شهرداری تهران تاکنون اقدامات بسیاری را برای مبارزه و از بین بردن این حشرات انجام داده اما همچنان موفق به از بین بردن کامل آنها نشده است.



وی با اشاره به اعتراضات مردم و اعضای شورای شهر خاطرنشان کرد: مسئولین و مردم حق اعتراض دارند و ما موظف به برطرف کردن کامل این معضل هستیم زیرا ما خادم مردم بوده و برای آسایش آنها تلاش می کنیم، اما برای از بین بردن کامل مگس های سفید باید سازمان های دیگر هم به کمک شهرداری آمده و برای ریشه کن کردن این مشکل کمک کنند.



یونسی، مسئول گیاه‌پزشکی سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران نیز ضمن بیان اینکه راضی نگه داشتن ۱۰ میلیون نفر کار سختی است، گفت: نمی توان همه مردم را راضی نگه داشت، اگر اقدامات شهرداری برای از بین بردن سفید بالک ها کامل نیست، به دلیل این است که کل فضای سبز تهران دست شهرداری نیست، فضای سبز مناطقی مانند مساجد، سفارت خانه ها، دانشگاه ها، بیمارستان، مراکز دولتی و خصوصی که شامل ۴۰۰ مرکز اصلی است که به تنهایی باعث تکثیر و انتشار بسیار زیادی از این سفید بالک ها می‌شود، دست ما نیست، با این حال به فرمانده تهران اعلام کردیم ترتیبی دهند تا ما حتی این مراکز را هم تحت پوشش اقدامات خود برای مبارزه با این حشرات قرار دهیم.



وی ضمن بیان اینکه وقتی این حشرات فرم پروازی به خود می گیرند شهروندان احساس می کنند که تعداد آنها افزایش یافته است، تصریح کرد: مناطق ۶ و ۱۱ مناطقی هستند که در آنها سفید بالک‌ها بیشتر از سایر مناطق وجود دارند اما حتی در این مناطق نیز تعداد این حشرات کاهش یافته و در مجموع تعداد این حشرات نسبت به سال های گذشته به حد بسیار قابل توجهی کاهش پیدا کرده است.



مسئول گیاه‌پزشکی سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران در ادامه افزود: ما قراردادی با موسسه تحقیقات گیاه پزشکی بسته ایم که این موسسه روند کار را برای ما مشخص کند تا بهترین اقدامات را بتوانیم انجام دهیم. سم پاشی و سم زدن کار بسیار راحتی است اما مهم این است که سم سلامت کودکان را به خطر می اندازد و عوارض بسیاری مانند سرطان، سر درد و سرگیجه را به همراه دارد، به همین دلیل ما به هیچ عنوان استفاده از سم را برای از بین بردن سفید بالک ها صلاح نمی دانیم.



وی با اشاره به اینکه امسال تعداد مگس های سفید پایتخت نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است، تصریح کرد: ما بر اساس آمار صحبت می کنیم و وضعیت هر سال را نسبت به سال گذشته می سنجیم، امسال نسبت به سال گذشته شاهد وضعیت بهتری هستیم حتی تعداد پیامک های ۱۳۷ که به ما می رسد بسیار کاهش یافته است.