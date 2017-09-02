۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۰۴

اعتراض مسکو به بازرسی از کنسولگری بسته شده این کشور در آمریکا

روسیه اعتراض خود به بازرسی کنسولگری بسته شده این کشور در «سانفرانسیسکو» را به دیپلمات آمریکائی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه لحظاتی پیش با اعلام یک خبر فوری اعلام کرد که روسیه با احضار یکی از دیپلمات های آمریکائی، مراتب اعتراض خود را به بازرسی کنسولگری بسته شده این کشور در سانفرانسیسکوی آمریکا به وی ابلاغ کرد.

لازم به ذکر است، دولت روسیه ساعاتی پیش اعلام کرد نهادهای امنیتی آمریکا قصد دارند از کنسولگری این کشور در سانفرانسیسکو بازرسی کنند.

خبرگزاری آسوشیتدپرس پیشتر از خروج دود سیاه از ساختمان کنسولگری روسیه در «سانفرانسیسکو» یک روز قبل از تخلیه آن به دستور ترامپ خبر داده بودند.

گفتنی است، دولت آمریکا پنج شنبه گذشته کنسولگری روسیه در سانفرانسیسکو را تعطیل و فعالیت شعب کنسولگری روسیه در واشنگتن و نیویورک را محدود کرده بود.

بر این اساس واشنگتن از مسکو خواسته است که نمایندگی‌های دیپلماتیک خود را تا ۲ سپتامبر سال جاری میلادی تعطیل کند.

