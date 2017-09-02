راه حل اصلی مشکلات جامعه در انس با قرآن و نماز است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علی اکبر قریشی ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه مسابقات سراسری قرآن کریم در ارومیه، اظهار داشت: بسیاری از مشکلاتی که امروز در جامعه وجود دارد با توسل به قرآن و معارف اهل بیت(ع) قابل حل شدن است.

وی افزود: باید برای سوق دادن جوانان به سوی قرآن و نماز تلاش کنیم و بهترین مسیر برای این امر برگزاری همین محافل قرآنی و رقابت های قرآنی در سراسر کشور است.

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری، تصریح کرد: آسیب های اجتماعی که امروز شاهد آن هستیم بیشترین رابطه را با نفس دینی و قرآنی مردم دارند به همین دلیل با اتکا به مکارم اخلاقی و افزایش انس با کتاب الهی به راحتی می توانیم شاهد رشد اخلاقیات در جامعه باشیم.

وی، خاطرنشان کرد: بزرگان دینی نیز بر تربیت دینی فرزندان و آشنایی بیشتر آن ها با آموزه های دینی تاکید کرده اند.

آیت الله قریشی، ابراز داشت: جوانان ایران اسلامی در اختیار ما هستند و باید آن ها را با قرآن و نماز بیشتر آشنا کنیم، تنها در این صورت است که جوانان دنبال فرهنگ های بیگانه نخواهند رفت.

این مسابقات در رشته های حفظ، قرائت، ترتیل، معارف قرآن و عترت در مجموعه ثارالله سپاه ارومیه واقع در خیابان پرورش برگزار می شود.

در حاشیه این مراسم که بیش از ۹۰۰ شرکت کننده در آن حضور دارند، همخوانی و همسرایی قرآن کریم، اذان، دعاخوانی، انشاد انفرادی، آثار کوتاه راسانه ای و مقطع خوانی گروهی قرآن نیز از دیگر برنامه ای این مسابقات است.

در این مسابقات ۲۴ هزار نفر در این مسابقات به صورت مستقیم مخاطب این مسابقات قرار خواهند گرفت و۴۹۷ نفر از ۳۱ استان در بخش برادران و در بخش خواهران ۴۰۰ نفر از ۳۱ استان در رشته های قرائت ترتیل حفظ ده ، بیست و سی جز مدیحه سرایی اذان و رشته معارف این مسابقات به رقابت می پردازنند .

۴۶ نفر از نخبگان قرآنی استان آذربایجان غربی نیز در این مسابقات حضور دارند و ۱۰۰ نفر از داوران ملی و بین المللی ، داوری این مسابقات را برعهده دارند.

حفظ موضوعی و حفظ حکمت های نهج البلاغه دو رشته ای است که امسال به مسابقات افزوده شده است.

همچنین کتاب ارومیه برای معرفی مفاخر قرآنی ارومیه امسال در مسابقات ارائه خواهد شد.

چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم به میزبانی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان آذربایجان غربی تا ۲۶ شهریور در ۲ بخش خواهران و برادران برگزار می شود.