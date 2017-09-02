۲۳ کودک مبتلا به اوتیسم در بوکان شناسایی شد

خالد احمدنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یک ماه پیش اطلاعیهای نسبت به مراجعه خانوادههای دارای فرزند مبتلا به اوتیسم به بهزیستی منتشر شد، افزود: پیش از ارائه این اطلاعیه تعداد ۱۴ کودک شناسایی شده بودند و پس از آن ۹ کودک شناسایی شدند و تعداد افراد دارای این اختلال به ۲۳ نفر رسید.
احمدنژاد با بیان اینکه از این تعداد، ۱۶ نفر پسر و ۷ نفر دختر هستند، افزود: سن این افراد در بین بازه دو سال تا ۱۳ سال قرار دارد.
وی با اعلام اینکه اقدامات مربوط به تأسیس مرکز توانبخشی و درمانی اوتیسم از دو سال قبل تاکنون در حال انجام است، افزود: پروندههای افراد شناسایی شده به پایتخت ارسال شده است و تشکیل این مرکز منوط به ارائه مستندات و رسیدن به حد نصاب است.
مرکز توانبخشی و درمانی اوتیسم در بوکان به شرط ارائه مستندات تأسیس میشود
رئیس بهزیستی شهرستان بوکان تصریح کرد: در صورت همکاری خانوادهها مبنی بر مراجعه و تشکیل پرونده برای افراد مبتلا به اختلال اوتیسم، این مرکز در اسرع وقت تأسیس میشود.
احمدنژاد با اشاره به اینکه میانگین هزینههای درمانی و توانبخشی یک فرد مبتلا به اختلال اوتیسم بین ۱.۵تا ۳ میلیون تومان در ماه است، افزود: راه اندازی مرکز توانبخشی در بوکان که توسط بخش خصوصی اداره میشود، هم باعث اشتغالزایی میشود و هم با پرداخت یارانه توسط بهزیستی برای افراد مبتلا، از هزینههای پرداختی از جانب خانوادهها میکاهد.
وی با بیان اینکه اوتسیم درمان دارویی قطعی ندارد، افزود: در مرکز توانبخشی و درمانی اقداماتی مانند گفتار درمانی، کار درمانی، رفتار درمانی و درمانهای روانشناختی مثل موسیقی درمانی، هنر درمانی و تئاتر درمانی انجام میشود تا میزان این اختلال کاهش یابد.
اوتیسم یا در خود ماندگی نوعی اختلال رشدی، از نوع روابط اجتماعی است. این اختلال در پسران شایعتر از دختران است. علت اختلالات اوتیستیک ناشناخته است. برخی معتقدند که عوارض بارداری، عفونتها، ژنتیک و غیره سبب بروز اوتیسم میشود. وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سبک زندگی و سطح تحصیلات والدین نقشی در ایجاد اوتیسم ندارد و این اختلال بر خلاف باور عموم، یک بیماری روانی نیست و۵۰ درصد از کودکان اوتیستیک قادر نیستند از زبان به عنوان وسیله اصلی برقراری ارتباط با سایرین استفاده کنند.
