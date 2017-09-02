به گزارش خبرگزاری مهر، منصور باقرصاد در خصوص حضور و فعالیت دوره‌گردهای زباله در پایتخت گفت: دوره‌گردهای زباله به جهت ارزشمند شدن پسماندهای خشک، قوطی‌ها و مواد پلیمری به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بیان اینکه شهرداری برای مقابله با این دوره‌گردها اقدامات لازم را انجام داده است، عنوان کرد:شهرداری بر اساس قراردادهایی که با پیمانکاران برای جمع آوری زباله‌های خشک در مناطق مختلف می بندد، در هر یک از مناطق ۲۲ گانه تهران یک پیمانکار در نظر گرفته است که این پیمانکاران موظفند پسماندهای خشک ارزشمند شهروندان را جمع آوری کنند.

وی با اشاره به اینکه این جمع آوری به دو شیوه ثابت و سیار انجام می‌گیرد، گفت: در روش سیار ماشین ها به محلات مراجعه می کنند، افراد ملبس به لباس فرم آبی رنگ با وانت‌هایی که ملودی دارند توسط نواختن ملودی، از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ شهروندان را آگاه کرده و زباله‌ها را تحویل می‌گیرند که هنگام تحویل کیسه زباله نیز به شهروندان تحویل می‌دهند.

به گفته باقرصاد، اگر به هر دلیل شهروندان در خانه حضور نداشته باشند، ۵۰۰ غرفه در محلات مختلف تهران وجود دارد که این غرفه‌ها پسماندهای خشک را دریافت می کنند و به ازای آن لوازم تحریر، لوازم بهداشتی و در برخی اوقات وجه نقد هم دریافت می کنند.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران علت حضور این دوره‌گردها راعدم مشارکت مردم دانست و خاطرنشان کرد: سطح مشارکت مردم درتفکیک زباله پایین است و شهروندان با شهرداری همکاری نمی‌کنند، اگر تفکیک پسماندها در مبداء صورت گیرد، دیگرزباله خشک ارزشمند درمخزن‌ها یافت نمی‌شود تا دوره‌گردان آن‌ها را جمع‌آوری کنند و بفروشند.

وی با تاکید براینکه نمی‌توان بر این دوره‌گردهای زباله نام مافیا نهاد، گفت: نباید این افراد را بزرگ کرد و آنها را با نام مافیا خطاب کرد و پیمانکاران و ناظران ما موظف هستند که این افراد را جمع آوری کرده و به مراجع قضایی و قانونی تحویل دهند.

باقرصاد با اشاره به اینکه پرونده های متعددی از این افراد موجود است، اذعان داشت: پیمانکاران را موظف کردیم که به هیچ وجه اجازه ندهند افراد غیرمجاز این زباله‌ها را جمع کنند. در این راستا حوزه معاونت خدمات شهری در مناطق ۲۲ گانه نظارت می کنند که این اتفاق نیفتد.

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران در پایان اظهار کرد: سازمان مدیریت پسماند نیز ناظرانی دارد که این امور را پیگیری میکنند. در سطح شهر تهران حدود ۵۰ هزار مخزن وجود دارد وطبعا شهرداری نمی‌تواند بر هریک از این مخازن یک ناظر داشته باشد. تنها راهکار برخورد با این موضوع، بالا رفتن ضریب مشارکت شهروندان است.