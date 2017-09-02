  1. استانها
  2. تهران
۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۷:۲۵

«میر زمانی» شهردار رباط کریم شد/ادامه انتخاب غیر بومی شهردار

«میر زمانی» شهردار رباط کریم شد/ادامه انتخاب غیر بومی شهردار

رباط کریم- اعضاء شورای اسلامی شهر رباط کریم «میر زمانی» را به عنوان شهردار این شهر انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، «محمد میرزمانی» با ۵ رای به عنوان شهردار رباط کریم انتخاب شد.

این انتخاب در حالی صورت گرفت، که اعضاء پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رباط کریم پیش از این به بهانه انتخاب یک شهردار بومی، شهردار سابق رباط کریم را انتخاب نکرده بودند.

میرزمانی، پیش از این یک دوره شهردار شهر «باغستان» از توابع شهرستان شهریار بوده است.

انتخاب شهردار رباط کریم، به یکی از چالش های این شهر در چند روز اخیر تبدیل شده و بارها جلسات اعضاء شورای اسلامی این شهر با موضوع انتخاب شهردار بدون نتیجه پایان یافته بود.

شهر رُباط‌کریم مرکز شهرستان رباط کریم در و در فاصلهٔ ۳۰ کیلومتری جنوب غربی شهر تهران قرار دارد.

شورای اسلامی شهر رباط کریم ۷ عضو دارد، که میرزمانی نتوانست، رای ۲ عضو آن را کسب کند.

کد مطلب 4076608

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها