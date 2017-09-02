«میر زمانی» شهردار رباط کریم شد/ادامه انتخاب غیر بومی شهردار

به گزارش خبرنگار مهر، «محمد میرزمانی» با ۵ رای به عنوان شهردار رباط کریم انتخاب شد.

این انتخاب در حالی صورت گرفت، که اعضاء پنجمین دوره شورای اسلامی شهر رباط کریم پیش از این به بهانه انتخاب یک شهردار بومی، شهردار سابق رباط کریم را انتخاب نکرده بودند.

میرزمانی، پیش از این یک دوره شهردار شهر «باغستان» از توابع شهرستان شهریار بوده است.

انتخاب شهردار رباط کریم، به یکی از چالش های این شهر در چند روز اخیر تبدیل شده و بارها جلسات اعضاء شورای اسلامی این شهر با موضوع انتخاب شهردار بدون نتیجه پایان یافته بود.

شهر رُباط‌کریم مرکز شهرستان رباط کریم در و در فاصلهٔ ۳۰ کیلومتری جنوب غربی شهر تهران قرار دارد.

شورای اسلامی شهر رباط کریم ۷ عضو دارد، که میرزمانی نتوانست، رای ۲ عضو آن را کسب کند.