چین از ژاپن خواست تا کره شمالی را تحریم نکند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز ، آزمایش موشکی روز سه شنبه کره شمالی موجی از ترس را در ژاپن پدید آورد و ژاپنی ها را مجبور کرد که در حوزه امکانات دفاعی خود تجدید نظر کنند.

سخنگوی وزارت خارجه چین امروز (شنبه) گفت: وزیر خارجه چین روز گذشته در ارتباط تلفنی با همتای ژاپنی خود از وی خواسته تا تحریم های یک جانبه خود علیه پیونگ یانگ را عملی نکند.

«وانگ یی» وزیر خارجه چین گفته است که تحریم های یک جانبه خلاف روح قطعنامه های شورای امنیت است و هیچ توجیه قانونی ندارد.

وزیر خارجه چین این را هم گفته که انتظار دارد تا ژاپن مسیر تعامل و دوستی را پیش بگیرد تا مشکل را حل کند.