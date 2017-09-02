تولید روزانه نفت عراق به ۴.۳ میلیون بشکه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جبار اللعیبی اعلام کرد: تصمیم گیری درباره تمدید برنامه جهانی کاهش عرضه تولیدکنندگان عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در ماه نوامبر گرفته می‌شود.

وی در جریان سفر به مسکو و دیدار با الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه، در جمع خبرنگاران گفت: چنانچه برنامه جهانی کاهش عرضه نفت تمدید شود، عراق برای کمک به تثبیت بازارهای جهانی نفت خام به آن پایبند خواهد بود.

وزیر نفت عراق صادرات روزانه نفت خام عراق را سه میلیون و ۲۳۰ هزار بشکه در روز اعلام کرد.

اللعیبی همچنین اعلام کرد که صادرات نفت خام اقلیم کردستان عراق روزانه ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار بشکه است.