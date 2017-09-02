روحانی فرا رسیدن روز ملی جمهوری ازبکستان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رییس‌ جمهور کشورمان در پیامی با تبریک فرا رسیدن روز ملی جمهوری ازبکستان، ابراز امیدواری کرد که در پرتو اراده رهبران دو کشور، سطح همکاری‌های تهران – تاشکند در تمامی زمینه‌ها بیش از پیش توسعه و ارتقاء یابد.

متن پیام حجت‌الاسلام حسن روحانی به این شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای شوکت میرضیایف

رییس جمهور ازبکستان

فرا رسیدن روز ملی جمهوری ازبکستان را به جناب‌عالی و مردم آن کشور صمیمانه تبریک می‌گویم.

بر این باورم که در پرتو اراده رهبران دو کشور شاهد توسعه و ارتقاء سطح همکاری‌های فیمابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ازبکستان در کلیه زمینه‌ها خواهیم بود.

از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و پیشرفت و سربلندی مردم دوست و برادر ازبکستان را مسألت دارم.

حسن روحانی

رییس جمهوری اسلامی ایران»