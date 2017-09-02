تیم ملی فوتبال امروز با حضور سردار آزمون ریکاوری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایران با حضور در ساختمان پک (Performance Elite Center) تمرینات ریکاوری و بدنسازی خود را زیر نظر کادر فنی برگزار کرده و سپس به استخر رفتند.

سردار آزمون که در لیست بازیکنان دعوت شده در دو مسابقه برابر کره جنوبی و سوریه بود و تیم ملی فوتبال را در کره به خاطر داشتن کارت زرد و محرومیت همراهی نکرده بود، به جمع ملی پوشان ملحق شد و در کنار دیگر بازیکنان به تمرین پرداخت.

همچنین تمرینات تیم ملی فوتبال فردا (۱۲ شهریورماه) از ساعت ۱۰ در ورزشگاه آزادی آغاز می شود که ۳۰ دقیقه ابتدایی تمرین برای حضور رسانه های گروهی آزاد است. از ساعت ۱۰ تا ۱۰:۱۵ خبرنگاران می توانند با بازیکنان و کادر فنی مصاحبه داشته و سپس ۱۵ دقیقه از تمرینات ملی پوشان فیلمبرداری و یا عکس گرفته و استادیوم را ترک کنند.

روز دوشنبه ۱۳ شهریور ماه ، کنفرانس مطبوعاتی کارلوس کی روش پیش از دیدار برابر سوریه از ساعت ۱۶:۰۰ در مرکز ملی فوتبال برگزار خواهد شد و از ساعت ۱۸ تمرین تیم ملی فوتبال در زمین پژوهشگاه نفت آغاز می شود که ۱۵ دقیقه ابتدایی تمرین برای حضور خبرنگاران آزاد است.