طرح دوچرخه سواری در شهرداری قروه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح دوچرخه سواری توسط شهرداری قروه در راستای تقویت سلامت اجتماعی آغاز و اجرا شد.

شهردار قروه در جریان اجرای این طرح هدف از این ابتکار خلاقانه را توجه به مسایل زیست محیطی، سلامت روح و روان، ایجاد تحرک و پویایی، صرفه جویی در مصرف انرژی و ... دانست.

به گفته حسین پروندی اجرای این طرح با تعداد ۱۶۷ دستگاه دوچرخه و اعتبار ۱۲۰ میلیون تومان برای مدت سه ماه به صورت الزام توسط پرسنل شهرداری انجام خواهد شد.

وی با اشاه به اهمیت اجرایی کردن این طرح و برنامه در شهرداری قروه، افزود: انتظار می رود که این گونه اقدامات در راستای توجه به سلامت مردم تاثیر گذار باشد و فرهنگ سازی خوبی نیز در این راستا صورت گیرد.

قرار است که در راستای اجرایی کردن این طرح، زمینه برای استفاده مردم از دوچرخه به عنوان یک وسیله نقلیه مناسب مورد توجه قرار گیرد تا هم سلامتی فرد تامین شود و هم اینکه محیط زیست کمتر آلوده شود.