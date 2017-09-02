به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد حمیدی ظهر شنبه در نخستین همایش ملی گیاهان دارویی و قارچ‌های کوهی که به میزبانی دانشگاه زنجان برگزار شد، با بیان اینکه پیشرفت امروز جوامع در سایه استفاده از توان و ظرفیت همه انسان‌ها محقق می‌شود، افزود: بدون شک در دنیای امروز نیاز به یک هم‌گرایی در زمینه زیست‌فناوری است، وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه اگر قرار باشد وظایف را به یک یا چند دستگاه واگذار کرده و خودمان کنار بایستیم، بی‌تردید نباید انتظار توسعه در هیچ زمینه‌ای را داشت، تصریح کرد: امروز بحث زیست‌فناوری یکی از مباحث مهمی است که اهتمام به این موضوع، توسعه جوامع را به دنبال دارد، از این رو باید تاکید کرد که بدون توجه به این مهم نمی‌توان شاهد توسعه‌ای بود.

رئیس دانشکده داروسازی استان زنجان با بیان اینکه در کارها به هیچ وجه نباید مرزبندی داشته و باید سعی کنیم از همه توان و ظرفیت‌ها برای پیشبرد کارها و برنامه‌های استفاده کنیم و این ظرفیت‌ها را به اشتراک بگذاریم، اظهار کرد: یکی از این هم‌افزایی‌ها می‌تواند در زمینه استفاده از داروهای گیاهی باشد، در واقع با توجه به این مقوله می‌توان علم را به زندگی تبدیل کرد.

حمیدی با اشاره به اینکه امروز بسیاری از کشورها نظیر آمریکا و آلمان میل به استفاده از گیاهان دارویی دارند، ادامه داد: این نوع توجه یادآور آن است که ما نیز باید با آنالیز کردن و حفظ ریشه‌های تاریخی خود، به اطلاعات جامع، کامل و صحیحی در خصوص گیاهان دارویی دست یابیم.