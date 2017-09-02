تسهیل روابط بانکی ایران و آفریقای جنوبی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی امروز(شنبه ۱۱ شهریور)در دیدار با «بالکا ام‌بته» رئیس مجلس نمایندگان آفریقای‌جنوبی اظهار داشت: از مواضع آفریقای جنوبی در احقاق حق مردم فلسطین تشکر می‌کنم و امیدوارم این سفر به گسترش روابط دو جانبه دو کشور برای تحقق اهداف تجاری منجر شود.

وی افزود: طی ۲۰ سال گذشته روابط دوستانه و خوبی بین دو کشور وجود داشته و رایزنی‌ها در مسائل مهم بین‌المللی بین این دو کشور وجود داشته است و سفرهای متعدد مسئولین نشان دهنده عمق روابط میان دو کشور است.

لزوم ارتقاء سطح روابط تجاری میان ایران و آفریقای جنوبی

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:‌ ما سطح روابط سیاسی و پارلمانی قابل قبولی داریم و باید تلاش نماییم تا سطح روابط تجاری را نیز ارتقاء بخشیم به ویژه در زمینه تولید انرژی و برق ایران می‌تواند سرمایه گذاری کرده و به آفریقای جنوبی کمک کند و ما از سرمایه گذاری این کشور در زمینه‌ی نفت و گاز و پتروشیمی هم استقبال می‌کنیم.

لاریجانی افزود:‌ همچنین زیرساخت های خوبی برای حمل و نقل ریلی، جاده ای و دریایی در دو کشور موجود است و زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری خواهد بود.

وی ضمن ابراز امیدواری از اینکه این سفر کمک شایانی به گسترش روابط دو کشور و فراهم کردن زمینه برای تحقق اهداف تجاری و همکاری‌های پارلمانی دو کشور باشد، گفت: تشکیل گروه دوستی در پارلمان آفریقای جنوبی می تواند به تسهیل روند مذاکرات کمک نموده وسطح روابط را ارتقاء بخشد.

باید به توافقات گذشته پایبند باشیم

بالکا ام بته رئیس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی نیز در این دیدار با تاکید بر نقش پارلمان‌ها در ایجاد روابط کشورها گفت: با گذشت زمان همه باید مسئولیت کامل نسبت به همه توافقاتی که در گذشته انجام شده، داشته باشیم و موانع موجود را برای عملی شدن آنها از سر راه برداریم.

وی افزود: ماهرچه رو به جلوتر می رویم و از درگیری های گذشته فاصله می گیریم باید بگونه ای عمل نموده تا کودکان ما در آینده در یک فضای سالم باامنیت بالا زندگی کنند و دیگر دچار دردسرهای گذشتگان نشوند.

رئیس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی تاکید کرد: ما تمایل داریم تا سطح روابط خود را در زمینه های سیاسی، پارلمانی و تجاری افزایش دهیم و یکی از اموری که با همکاران خود و وزراء در میان خواهم گذاشت، یافتن راه حلی برای تسهیل روابط بانکی و ارتقاء مبادلات تجاری خواهد بود.

ضرورت الحاق ایران به بریکس

بالکا ام بته افزود:‌ در سفری که رئیس جمهور آفریقای جنوبی به تهران داشت موضوع الحاق ایران به بریکس مطرح شد و ما هم این را در دستور کار خودمان قرار دادیم و علاقمند هستیم که ایران هم به عضویت بریکس درآید زیرا معتقدیم اضافه شدن ایران می‌تواند سازنده و موجب اهتمام بیشتر در جهت رشد و توسعه روابط تجاری باشد.

وی افزود: وسعت ایران و جمعیت ۸۰ میلیونی آن را می‌شناسیم؛ ایران در زمینه آموزش دستاوردهای مهمی داشته و با موقعیت استراتژیک ایران هم آشنا هستیم لذا عضویت ایران در بریکس می‌تواند دستاوردهای خوبی داشته باشد.

رئیس مجلس نمایندگان آفریقای جنوبی در پایان ابراز امیدواری کرد که رئیس مجلس شورای اسلامی در آینده نزدیک، بار دیگر به این کشور سفر کنند.