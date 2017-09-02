به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر رضایی بعد از ظهر شنبه در حاشیه نخستین همایش ملی گیاهان دارویی و قارچهای کوهی که به میزبانی دانشگاه زنجان برگزار شد، در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه نبود فرآوری کافی یکی از مشکلات جدی فرا روی گیاهان دارویی بهشمار میرود، افزود: بیشک یکی از دلایلی که باعث شده تا به امروز نتوانیم وابستگی خود را در زمینه گیاهان دارویی به کشورهای خارجی کمتر کنیم، بحث نبود استاندارد در این زمینه است.
وی با بیان اینکه دهها گونه گیاهی بومی در کشور وجود دارد که ارزش ریالی زیادی دارند، تصریح کرد: با وجود چنین ظرفیتی، متاسفانه تولید و تکثیر این گونههای گیاهی ارزشمند بهصورت صنعتی نیست و تمرکز ما به سمت گونههایی است که خارج از کشور در آن زمینه کار شده است.
رضایی در ادامه با تاکید بر اینکه همواره تحقیقات به سوی گونههایی بوده که شناخته شده باشد، اظهار کرد: یکی از عمده وظایف ما حفاظت این گونههای گیاهی برای آیندگان است و در این زمینه ورود شرکتهای دانشبنیان و سایر ارگانهای تجاری و صنعتی از اهمیت بهسزایی برخوردار است.
رئیس انجمن گیاهان دارویی ایران در ادامه با یادآوری اینکه امروز تخریب و حمله به طبیعت از بحران هم گذشته است، خاطرنشان کرد: این تخریبها باعث شده است تا گونههای گیاهی ما در کمال تاسف از بین رفته و این سرمایه ارزشمند را برای همیشه از دست بدهیم.
رضایی خاطرنشان کرد: گیاهان دارویی علیرغم ایجاد اشتغال میتواند سرمایههای کلانی را در زمینه صادرات ایجاد کند.
