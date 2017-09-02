بودجه فرهنگی دانشگاه های علوم پزشکی افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فراهانی ظهر شنبه در سیزدهمین دوره مسابقات المپیاد ورزشی قهرمانی دانشجویان دختر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اظهار داشت: المپیاد ورزشی دانشجویان دختر از امروز دهم تا هفدهم شهریورماه سال جاری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در رشته های مختلف ورزشی آغاز شد.

وی با اشاره به برگزاری این مسابقات در در ده رشته‌ ورزشی، افزود: ورزشکاران دختر در رشته های فوتسال، بسکتبال، والیبال، تنیس رومیز، بدمینتون، شنا و دوومیدانی، کاراته، شطرنج و همچنین تیراندازی به رقابت با یکدیگر پرداختند.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به افزایش بودجه فرهنگی و دانشجویی، تصریح کرد: بودجه فرهنگی، دانشجویی و تربیت بدنی در ۴۵ دانشگاه برای یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومن رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه این جشنواره در راستای فرهنگ سازی ورزش در بین دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی برگزار می شود، اظهار داشت: توسعه ورزش و فعالیت های ورزشی زمینه ساز ایجاد سلامت در بین دانشجویان است.

وی ادامه داد: باید از ظرفیت های مختلف برای توسعه ورزش در دانشگاه ها استفاده کرد.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه با اشاره به افزایش برنامه های فرهنگی در دانشگاه های علوم پزشکی، ادامه داد: برگزاری برنامه های فرهنگی مختلف در حوزه دین، معارف و ارزش های دینی در دانشگاه های علوم پزشکی افزایش یافته است.