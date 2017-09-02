۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۲۷

معاون وزیر آموزش و پرورش:

راننده در بررسی اولیه مقصر است/با مقصران حادثه برخورد خواهد شد

بندرعباس - معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: با مقصران حادثه واژگونی اتوبوس و جان باختگان تعدادی از دانش آموزان برخورد خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فیض عصر شنبه در مراسم تشییع پیکر دانش آموزان جان باخته در حادثه واژگونی اتوبوس در جاده داراب، بیان داشت: با دستور وزیر آموزش و پرورش پیگیری برای شناسایی عوامل و دستگاههای مقصر در این حادثه آغاز شده است.

وی ضن تسلیت به خانواده های داغدار و از دست دادن فرزندانشان در این حادثه دلخراش، عنوان کرد: در شهادتی که دانش اموزان و مربی همراه دانش آموزان داده اند راننده از بندرعباس یک سره پشت فرمان بوده است و بر اثر خستگی و خواب آلودگی دچار حادثه شده است.

فیض خاطرنشان کرد: این حادثه تلخ هیچگاه از ذهن ها و خاطره ها پاک نخواهد شد و برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی باید تدابیر دقیق و مدیرانه ای اتخاذ کرد.

به گفته وی، تمامی ابعاد این حادثه ارزیابی خواهد شد و مقصر معرفی و طبق قانون با آن برخورد خواهد شد، پیگیری خواهیم کرد که ببینیم راننده مقصر بوده است، یا شرکتی که اتوبوس متعلق به آن بوده یا فردی از زیر مجموعه آموزش و پرورش دچار سهل انگاری شده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

