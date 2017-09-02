راننده در بررسی اولیه مقصر است/با مقصران حادثه برخورد خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فیض عصر شنبه در مراسم تشییع پیکر دانش آموزان جان باخته در حادثه واژگونی اتوبوس در جاده داراب، بیان داشت: با دستور وزیر آموزش و پرورش پیگیری برای شناسایی عوامل و دستگاههای مقصر در این حادثه آغاز شده است.

وی ضن تسلیت به خانواده های داغدار و از دست دادن فرزندانشان در این حادثه دلخراش، عنوان کرد: در شهادتی که دانش اموزان و مربی همراه دانش آموزان داده اند راننده از بندرعباس یک سره پشت فرمان بوده است و بر اثر خستگی و خواب آلودگی دچار حادثه شده است.

فیض خاطرنشان کرد: این حادثه تلخ هیچگاه از ذهن ها و خاطره ها پاک نخواهد شد و برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی باید تدابیر دقیق و مدیرانه ای اتخاذ کرد.

به گفته وی، تمامی ابعاد این حادثه ارزیابی خواهد شد و مقصر معرفی و طبق قانون با آن برخورد خواهد شد، پیگیری خواهیم کرد که ببینیم راننده مقصر بوده است، یا شرکتی که اتوبوس متعلق به آن بوده یا فردی از زیر مجموعه آموزش و پرورش دچار سهل انگاری شده است.