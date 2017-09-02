مشارکت ۱۹ کمیته برای برگزاری المپیاد ورزشی دانشجویان در شهرکرد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان خالدی فر ظهر شنبه در سیزدهمین دوره مسابقات المپیاد قهرمانی دانشجویان دختر دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اظهار داشت: به منظور برگزاری المپیاد ورزشی ورزشکاران دختر علوم پزشکی کشور با میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تعداد ۱۹ کمیته فنی تخصصی تشکیل که نظارت کافی در این دوره از مسابقات را بر عهده دارد.

وی در ادامه افزود: علت بیشتر بیماری های غیرواگیر مانند دیابت، قلبی عروقی، سکته مغزی، سرطان، بیماری های روحی، چاقی افزایش وزن، فشار خون ناشی از کم تحرکی افراد است که در این خصوص ورزش نقش بسزایی را در کاهش بیماری های غیرواگیر ایفا می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد تصریح کرد: تعداد سرپرستان تیم‌ها در برگزاری این المپیاد تعداد ۱۴۸نفر هستند.