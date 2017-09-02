۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۱۲

مدیرعامل آتش نشانی بندرعباس:

آتش سوزی جنگل های اطراف شهر بندرعباس مهار شد

بندرعباس - مدیرعامل آتش نشانی بندرعباس از مهار کامل آتش سوزی جنگل های اطراف شهر بندرعباس خبر داد.

آتش پاد فرجام دانش در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آتش سوزی بعدازظهر شنبه در جاده بندرعباس - میناب بیان داشت: ظهر شنبه در محوطه محدوده بین تالار گردشگری آفتاب و مجتمع تفریحی گردشگری بادگیران و همچنین تصفیه خانه آب و نهالستان منابع طبیعی وقوع حریق درختان گزارش شد.

دانش با اشاره به اینکه آتش‌نشانان از ۵ ایستگاه آتش‌نشانی به محل اعزام شدند، عنوان کرد: تعدادی افراد سودجو با هدف تهیه ذغال اقدام به آتش زدن درختان آن منطقه می کنند که آتش غیرقابل‌مهار می شود و این افراد از محل متواری می شوند و اتش سوزی تا  شعاع یک کیلومتر گسترش می یابد. 

وی خاطرنشان کرد: ۲۵ نیروی آتش‌نشان از پنج ایستگاه به همراه پنج خودرو آب‌رسان به محل اعزام‌شده بودند و  هم‌اکنون آتش به‌طور کامل اطفا و مهارشده و آتش‌نشانان مشغول پاک‌سازی محل هستند.

کد مطلب 4076635

