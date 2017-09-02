آتش سوزی جنگل های اطراف شهر بندرعباس مهار شد

آتش پاد فرجام دانش در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آتش سوزی بعدازظهر شنبه در جاده بندرعباس - میناب بیان داشت: ظهر شنبه در محوطه محدوده بین تالار گردشگری آفتاب و مجتمع تفریحی گردشگری بادگیران و همچنین تصفیه خانه آب و نهالستان منابع طبیعی وقوع حریق درختان گزارش شد.
دانش با اشاره به اینکه آتشنشانان از ۵ ایستگاه آتشنشانی به محل اعزام شدند، عنوان کرد: تعدادی افراد سودجو با هدف تهیه ذغال اقدام به آتش زدن درختان آن منطقه می کنند که آتش غیرقابلمهار می شود و این افراد از محل متواری می شوند و اتش سوزی تا شعاع یک کیلومتر گسترش می یابد.
وی خاطرنشان کرد: ۲۵ نیروی آتشنشان از پنج ایستگاه به همراه پنج خودرو آبرسان به محل اعزامشده بودند و هماکنون آتش بهطور کامل اطفا و مهارشده و آتشنشانان مشغول پاکسازی محل هستند.
