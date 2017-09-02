به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، فریدون همتی روز شنبه درمراسم رونمایی از رآکتور خورشیدی در پارک علم و فناوری قزوین قزوین گفت: پیشرفت شرکت های دانش بنیان نشان می دهد، پایه اقتصاد آینده در قبضه این شرکت ها خواهد بود و هر واحدی که محصولات خود را با این شرکت ها و به شکل با کیفیت نسازد از قافله بازخواهد ماند

همتی افزود: باید با توسعه شرکت های دانش بنیان به سرعت به کشف رمز و رازهای محیط خود پیش برویم و با رازگشایی از اطراف خود در کشف نعمت های الهی و نیل به سعادت جامعه تلاش کنیم.

استاندار یادآورشد: پیشرفت شرکت های دانش بنیان نشان می دهد، آینده در قبضه این شرکت ها خواهد بود و هر واحدی که محصولات خود را با این شرکت ها و به شکل کیفی نسازد از قافله عقب خواهد ماند.

وی با اشاره به هشت میلیون دلار فروش ارزی محصولات شرکت دانش بنیان درسال گذشته درکشور اظهار داشت: این خبرها امیدوار کننده است وبایدبرای تداوم این روند، پارک علم و فناوری برنامه منظم و مشخصی را برای حمایت از شرکت های دانش بنیان به مدیریت ارشد استان ارائه کند.

همتی افزود: باید تلاش کنیم ارتباط شرکتهای دانش بنیان با بخش صنعت و اتاق بازرگانی و کشاورزی تقویت شود تا بتوانیم با سرعت بیشتری برای تجاری سازی ایده ها و محصولات خود اقدام کنیم.

استاندار قزوین در ادامه با اشاره به بهره‌ برداری از راکتور تولید انرژی خورشیدی توسط یک مخترع ایرانی یادآورشد:درسال گذشته 500 مخترع و نخبه ایرانی که به کشورهای خارجی سفر کرده بودند با ایجاد وضعیت مطلوب اقتصادی و اجتماعی توسط دولت به کشور بازگشتند که خانم رقیه جلالی سازنده این راکتور نیز از این افراد است.

وی گفت:امیدواریم با بهتر شدن فضاشاهدبازگشت نخبگان ومخترعان ایرانی از سراسر جهان به کشور باشیم.

راکتور تولید انرژی خورشیدی از طریق انفعالات شیمیایی و فیزیکی برای ذخیره بلند مدت بخار خورشیدی کار می کند.

به دلیل وجود اشعه زیاد خورشید در تابستان، این اشعه با فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی در راکتور خورشیدی، بخار 300 درجه را ذخیره و در زمستان که اشعه خورشید کم است از این گرما در نقاط مختلف استفاده می شود.

از این سیستم می توان برای گرمایش تمام محیط ها اعم از سکونی، تجاری، دستگاه های اداری و گلخانه ها، تنظیم دما و رطوبت استفاده کرد.