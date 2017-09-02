هیچ اغماضی در برخورد با متخلفان حادثه مرگ دانش آموزان صورت نگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی عصر شنبه درمراسم تشییع پیکر دانش آموزان جان باخته صبح جمعه در جاده داراب که در گلزار شهدای بندرعباس برگزار شد، بیان داشت: حادثه تلخ، اندوه بار و دلخراش واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان دختر نخبه هرمزگانی در مسیر داراب که به جانباخته و آسیبدیدگی جمعی از آنها انجامید، اینجانب را همچون دیگر هم استانیها و هممیهنان و خانوادههای عزادار، مصیبتزده کرد.
وی عنوان کرد: حادثههایی از این دست و تکرار آن نشان میدهد که به دلایل مختلف، تا رسیدن به وضعیت اطمینانبخش در حملونقل جادهای کشور راه درازی باقیمانده که پیمودن آن جز با مشارکت همگانی و عزم ملی امکانپذیر نخواهد بود.
به گفته نماینده ولی فقیه در هرمزگان، حافظه تاریخی مردم هرمزگان بهخوبی گواه است که سالها قبل محور بندرعباس - سیرجان نیز در وضعیت نامطلوب قرار داشت که با پی گیری مردم و مجاهدت مسئولین در دو استان هرمزگان و کرمان و همچنین وزرای وقت در وزارتخانه راه، بحمدالله اکنون در وضعیت مناسبی قرار گرفته و جا دارد امروز نیز همین حمیت و همت را در اصلاح مسیر پرتردد بندرعباس داراب شاهد باشیم تا بیش از این شاهد از بین رفتن سرمایههای انسانی و ملی کشور نباشیم.
وی با بیان اینکه مسئولان به خصوص استاندار سریعا نتایج تحقیقات را به مردم اعلام کنند، خاطرنشان کرد: در کمال رعایت تقوا و شرعا بدور از حواشی و تاثیرپذیری با عاملان حادثه برخورد قانونی شود.
آیت الله نعیم آبادی تصریح کرد: این حادثه یک درس عبرت بزرگ برای تمامی مسئولان کشوری و استانی است. حتی باید سهم پلیس هم از حادثه مشخص شود.
وی ادادمه داد: اینجانب ضمن طلب رحمت و مغفرت الهی برای درگذشتگان و دعا برای شفای آسیبدیدگان و عرض تسلیت به خانوادههای آنان، از مسئولان و دستاندرکاران در هر دو استان هرمزگان و فارس میخواهم که از این حادثه جانگداز به آسانی عبور نکنند و دغدغه حل ریشهای این ضایعه و امثال آن را در صدر اولویتهای خود قرار دهند و اکنون نیز همه تلاش خود را برای علاج مصدومان و کاستن از مصائب داغداران به کار برند.
