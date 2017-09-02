۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۰۰

هشدار حزب الله نسبت به کشتار خانواده های داعشی به دست آمریکا

حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای از محاصره اتوبوسهای حامل عناصر داعش و خانواده‌های آنها توسط جنگنده‌های آمریکایی در بیابان و مرگ حتمی آنها در صورت ادامه یافتن این روند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در بیانیه حزب الله لبنان که امروز (شنبه) منتشر شد آمده است:جنگنده های آمریکایی مانع حرکت اتوبوس های حامل عناصر داعش و خانواده های آنها شده و این اتوبوس ها را در میان بیابان محاصره کرده است. اگر این روند ادامه یابد مرگ این خانواده ها که برخی از زنان حاضر درمیان آنها حامله هستند حتمی است.

در ادامه این بیانیه آمده است: سوریه و حزب الله به تعهدات خود مبنی بر عبور دادن اتوبوسهای حامل داعشی ها از منطقه تحت کنترل دولت سوریه بدون تعرض به آنها عمل کردند. حدود ۶ اتوبوس باقی مانده همچنان درون مناطق تحت کنترل دولت سوریه هستند و این تعهدات در قبال آنها هم چنان پابرجاست. آمریکایی ها نمی خواهند اجازه دهند که عناصر مسلح داعشی به دیر الزور برسند و این مساله با اقدامات آنها در تضاد است.

در این بیانیه تاکید شده است: آمریکا به بیش از هزار داعشی به ویژه داعشی های خارجی کمک کرده تا از تلعفر به سمت مناطق تحت کنترل کردها فرار کنند. هدف آمریکا از این ممانعت چیز دیگریست و ربطی به مبارزه با داعش ندارد. در صورتیکه این اتوبوس ها بمباران شوند غیر نظامیان حاضر در آن یعنی زنان و کودکان و افراد مسن نیز کشته خواهد شد. نهادهای بین المللی و به اصطلاح جامعه بین المللی باید مانع وقوع یک کشتار وحشتناک شود.

فاطمه صالحی

