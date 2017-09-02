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۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۰۱

در گفتگو با مهر مطرح شد:

وقوع ۲ حادثه در اتوبان کرج/دو نفر جان باختند

وقوع ۲ حادثه در اتوبان کرج/دو نفر جان باختند

کرج - رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان البرز با اشاره به وقوع دو حادثه رانندگی در اتوبان کرج، گفت: دو نفر جان خود را از دست دادند.

مهرداد بابائی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نخستین حادثه امروز که در لاین شمالی اتوبان کرج - قزوین محدوده پل کردان رخ داد، اظهار کرد: در این حادثه و بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی سواری پرشیا و ۴۰۵ پنج نفر مصدوم شدند.

وی در ادامه با اشاره به تعداد بالای مصدومان این حادثه، گفت: هماهنگی های لازم برای پرواز بالگرد و انتقال هوایی مصدومان انجام شد.

بابایی ادامه داد: مصدومان این حادثه توسط آمبولانس اورژانس به فضای مابین پل های کردان در لاین شمالی اتوبان اعزام و سپس توسط بالگرد پایگاه هوایی به بیمارستان البرز انتقال یافتند.

رئیس مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان البرز از حادثه دوم یاد کرد که حوالی ظهر امروز در لاین جنوبی اتوبان قزوین - کرج محدوده خروجی کاروانسرای ینگی امام رخ داد و گفت: متاسفانه در این حادثه مرگبار که میان تریلر و یک دستگاه سواری پراید رخ داد، دو نفر به علت شدت صدمات وارده در دم جان باختند.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از مصدومان این حادثه پس از دریافت خدمات درمانی پیش بیمارستانی توسط آمبولانس اعزامی اورژانس به بیمارستان امام جعفر صادق (ع) منتقل شد.

کد مطلب 4076645

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