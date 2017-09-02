اقتصاد مقاومتی زمینه ساز توسعه چهارمحال و بختیاری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام درنشست توسعه چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه انسان های مومن واقعی کسانی هستند که دارای تقوا الهی هستند، تاکید کرد: حرکت در مسیر رضایت خداوند موجب سعادتمندی یک انسان می شود.

وی با بیان اینکه مومن واقعی کسی هستد که در مسیر عمل به دستورات قرآن و سفارش های انبیا حرکت می کند، تاکید کرد: سعادتمند شدن یک انسان در پی کسب تقوای الهی محقق می شود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد در ادامه تاکید کرد: همه مسلمانان باید در مسیر حفظ ارزش های اسلامی حرکت کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی زمینه ساز توسعه کشور است و باید در این مسیر حرکت کرد، ادامه داد: اقتصاد مقاومتی زمینه ساز کاهش وابستگی ها به خارج از کشور می شود و موجب توسعه اقتصادی کشور می شود.

مسئولان باید در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کنند

وی بیان کرد: همه نیاز های اصلی کشور باید در داخل کشور تامین شود و وابستگی ها کاهش یابد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: مسئولان باید در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کنند تا مشکلات داخل کشور حل شود و اشتغال ایجاد شود.

وی با اشاره به هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهید رجایی و شهید باهنر، اظهار داشت: تمام مسئولان باید این دو شهید را الگوی خود قرار دهند و در مسیر حل مشکلات مردم و توسعه استان گام بر دارند.

توسعه مناطق محروم چهارمحال و بختیاری باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد

وی تاکید کرد: توسعه مناطق محروم چهارمحال و بختیاری باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد و باید از تمام ظرفیت های برای توسعه این استان استفاده کرد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: حرکت مسئولان در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی باید از اهداف اصلی باشد.

وی با اشاره به اینکه حل مشکلات بیکاری در پی توجه به تحقق اقتصاد مقاومتی حل می شود، اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی زمینه ساز توسعه و پیشرفت کشور است.