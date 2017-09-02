استقبال خیرین البرزی برای ارائه خدمات به زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی در جلسه پشتیبانی ستاد اربعین امسال که ظهر شنبه برگزار شد، اظهار کرد: برنامه ریزی دقیق برای اعزام زائران البرزی به کربلای معلی از اهمیت بالایی برخوردار است.



وی با تاکید بر اینکه تدابیر ویژه ای در این خصوص اتخاذ شده است، افزود: تفکیک وظایف در ستاد صورت گرفته و برخی امور که دارای حسااسیت بالایی بود در کمیته های جداگانه به صورت تخصصی پیگیری می شود.

وی با اشاره به اینکه افراد نیکوکار بسیاری متقاضی ارائه خدمات مادی و معنوی به زائران امام حسین (ع) هستند، خاطرنشان کرد: از این رو هدایت این ظرفیت ها الزامی است.



حقیقی بیان کرد: جلساتی برای هماهنگی لازم با صنوف و مسئولان مربوطه برگزار شده تا زائران امسال با خدمات بهتری نسبت به سال های گذشته مواجه شوند.