۱۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۸:۲۵

معاون سیاسی استاندار البرز مطرح کرد:

استقبال خیرین البرزی برای ارائه خدمات به زائران اربعین

کرج - معاون سیاسی استانداری البرز از استقبال خیرین البرزی برای ارائه خدمات به زائران اربعین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی در جلسه پشتیبانی ستاد اربعین امسال که ظهر شنبه برگزار شد، اظهار کرد: برنامه ریزی دقیق برای اعزام زائران البرزی به کربلای معلی از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه تدابیر ویژه ای در این خصوص اتخاذ شده است، افزود: تفکیک وظایف در ستاد صورت گرفته و برخی امور که دارای حسااسیت بالایی بود در کمیته های جداگانه به صورت تخصصی پیگیری می شود.

وی با اشاره به اینکه افراد نیکوکار بسیاری متقاضی ارائه خدمات مادی و معنوی به زائران امام حسین (ع) هستند، خاطرنشان کرد: از این رو هدایت این ظرفیت ها الزامی است.

حقیقی بیان کرد: جلساتی برای هماهنگی لازم با صنوف و مسئولان مربوطه برگزار شده تا زائران امسال با خدمات بهتری نسبت به سال های گذشته مواجه شوند.

