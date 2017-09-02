برخی مدیران نگاه صادراتی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، مجتبی خسروتاج، طی بازدید از یک کارخانه تولید محصولات لبنی اعلام کرد: از ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار مجموع صادرات صنایع غذایی در سال ۱۳۹۵، حدود ٦۴٠ میلیون دلار آن به صنایع لبنی اختصاص داشته است و این حجم ۳۰ درصدی، اهمیت توجه به صادرات محصولات لبنی را توجیه می‌کند.

وی توجه به ثبات و پایداری در کیفیت خوب کالا و نوآوری در محصول را از علل اصلی موفقیت بعضی از شرکت‌های لبنی در بازار دانست.

خسروتاج در این نشست با اشاره به گفت وگوی تلویزیونی رئیس جمهور در دو شب گذشته اظهار کرد: سخنان روحانی بیانگر آشنایی و توجه دولت به اهمیت نقش سودهای بانکی در فعالیت‌های اقتصادی و به خصوص هزینه های صادراتی است و بایستی تمرکز بر نحوه و چگونگی کاهش نرخ سود بانکی باشد.

قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در امور تجارت یادآورشد: در جلسۀ ستاد اقتصادی دولت طی روزهای آتی نحوۀ حمایت سایر کشورها از صادرات غیر نفتی به بحث گذاشته خواهد شد و امیدواریم بستۀ مناسبی نیز برای حمایت از صادرات غیر نفتی ایران فراهم شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: توسعۀ صادرات نیازمند عزم ملی است و باید موضوع اصلی همۀ دستگاه‌های اقتصادی قرار گیرد ولی متاسفانه از مواضع برخی مدیران مشخص است هنوز عزم ملی برای صادرات برای آنها در صدر امور قرار ندارد.