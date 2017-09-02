دلایل دود سیاه متصاعد از ساختمان کنسولگری روسیه در «سانفرانسیسکو»

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه امروز در خبری اعلام کرد که دود سیاهی که روز گذشته از ساختمان کنسولگری روسیه در «سانفرانسیسکو» به هوا برخاسته بود، ناشی از سوزاندن اشیائی نامشخص بوده است.

خبرگزاری فرانسه بدون اشاره به نام این فرد به نقل از یک سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که دود مذکور به دلیل اتخاذ تمهیدات لازم برای «محافظت از ساختمان» در حالی بود که مقامات مسئول در حال تَرک این مکان بودند.

همچنین، اسکای نیوز با اعلام خبری مدعی شد که دودی سیاه رنگی که از کنسولگری روسیه در سانفرانسیسکو به هوا برخاست، احتمالا ناشی از سوزاندن اسناد توسط دیپلمات های روس بوده است.

گفتنی است، دولت آمریکا پنج شنبه گذشته کنسولگری روسیه در سانفرانسیسکو را تعطیل و فعالیت شعب کنسولگری روسیه در واشنگتن و نیویورک را محدود کرده بود.

بر این اساس واشنگتن از مسکو خواسته است که نمایندگی‌های دیپلماتیک خود را تا ۲ سپتامبر سال جاری میلادی (امروز) تعطیل کند.